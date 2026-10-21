ميناء دمياط يتداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية ، 10 سفن ، بينما غادره 7 سفن ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة تحت الشحن والتفريغ ، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 17 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء فلي بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44201 طن تشمل : 11750 طن يوريا و 12218 طن جبس معبأ و 5166 طن كلينكر و 695 طن مولاس و 14372 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59121 طنا ، تشمل : 15083 طن حديد و 837 طن خشب زان و 24555 طن ذرة و 7542 طن خردة و 9019 طن فول و 2085 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 790 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 12169 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6000 حركة .