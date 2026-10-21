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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية ، 10 سفن ، بينما غادره 7 سفن ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة تحت الشحن والتفريغ ، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 17 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء فلي بيان اليوم /الأربعاء / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44201 طن تشمل : 11750 طن يوريا و 12218 طن جبس معبأ و 5166 طن كلينكر و 695 طن مولاس و 14372 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59121 طنا ، تشمل : 15083 طن حديد و 837 طن خشب زان و 24555 طن ذرة و 7542 طن خردة و 9019 طن فول و 2085 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 790 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 12169 طنًا ، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6000 حركة .

ميناء دمياط رصيد صومعة الحبوب المركز الإعلامي لهيئة الميناء

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