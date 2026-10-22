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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة أسوان: انتظام حركة القطارات وعدم تأثر التشغيل بحادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل

محطة قطار
محطة قطار
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة نقل المصابين جراء حادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الشلال بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص، إلى مستشفى الصداقة الجديدة ومستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

وأكد محافظ أسوان إنتظام حركة القطارات على خط السكة الحديد بمدينة أسوان، وعدم تأثر حركة التشغيل بالحادث، مشيراً إلى أن التصادم وقع نتيجة محاولة سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية عبور المزلقان من الحارة المخالفة أثناء إغلاقه لعبور الجرار، بما يمثل مخالفة لقواعد وتعليمات السلامة المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

التعامل الفورى مع الحادث ونقل المصابين للمستشفيات

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة الجديدة ومستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات الإسعافية والأمنية المطلوبة، ورفع السيارة من موقع الحادث، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم فى سرعة التعامل مع الموقف والحفاظ على إنتظام حركة القطارات.

محافظة أسوان تهيب بالمواطنين الإلتزام بقواعد السلامة

وتهيب محافظة أسوان بجميع المواطنين والسائقين وقائدى المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات السلامة، وعدم محاولة عبور المزلقانات أو تجاوز الحواجز أثناء إغلاقها، والانتظار لحين السماح بالمرور الآمن عقب عبور القطارات أو الجرارات، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضماناً لسلامة وانتظام حركة القطارات.

تؤكد محافظة أسوان أهمية الإلتزام بقواعد المرور وتعليمات السلامة عند المزلقانات، مع سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وضماناً لانتظام حركة القطارات.

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