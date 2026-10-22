محافظ أسوان: 2000 سائح شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

أكد عمرو لاشين،محافظ أسوان أن قرابة ألفي سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، في مشهد يعكس أهمية الحدث الأثري والسياحي الذي يجذب الزائرين إلى المحافظة.

وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني من أبرز الأحداث التي تحظى باهتمام السياح، إذ تتجه الأنظار إلى معبد أبو سمبل لمتابعة هذه الظاهرة التي ترتبط بأحد أشهر المعالم الأثرية في مصر.

ويأتي حضور هذا العدد من السائحين لمشاهدة الظاهرة في إطار الاهتمام بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، وما تتمتع به أسوان من مواقع تاريخية تستقطب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.