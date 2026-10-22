محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، نجاح تنظيم الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس الفلكية على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية بجنوب أسوان، في ظل التنسيق المشترك، مع مديرية أمن أسوان، والوزارات والجهات المختصة بقطاعات الثقافة والسياحة والآثار والطيران المدني والتموين والرعاية الصحية.

وقال محافظ أسوان- خلال تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ إنه تم تنفيذ مختلف الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير حركة دخول وخروج السائحين والزائرين المصريين إلى معبد أبو سمبل لمتابعة ومشاهدة الظاهرة الفلكية، والاستمتاع بالفعاليات الفنية المصاحبة لها، حيث بلغ إجمالي أعداد السائحين الأجانب الذين استقبلتهم معابد أبو سمبل حتى الآن نحو 7 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير بوابات ومسارات منظمة للدخول والخروج في إطار الاستعدادات المسبقة التي جرى تنفيذها للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام بما يعكس تكامل جهود أجهزة المحافظة والجهات المعنية لإخراج الحدث بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة أسوان السياحية والأثرية، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى باعتبارها عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس شهدت تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري، والذي انطلق في عدد من المواقع الثقافية المفتوحة، بمشاركة 6 فرق للفنون الشعبية المصرية لتقديم عروض فنية وتراثية تعكس تنوع وثراء الفلكلور المصري، وتوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا للمواطنين والسائحين بما يضفي أجواء احتفالية مميزة على مدينة أبو سمبل السياحية ومختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ بأنه تم الحرص كذلك على وضع شاشة كبرى أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

وكان معبد أبوسمبل، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني ، والتى تعتبر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية الفريدة التي توارثتها الأجيال على مدار نحو 33 قرناً ، وتجسد ما بلغه المصريون القدماء من تقدم علمي وهندسي وفلكي، إلى جانب براعتهم في النحت والتخطيط والتصوير المعمارى ، وهو ما تعكسه المعابد والآثار العريقة التي شيدوها، وتتكرر الظاهرة مرتين سنوياً في 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد ، و22 فبراير ارتباطا بموسم الزراعة والفيضان .

وتتسلل أشعة الشمس الذهبية عبر ممرات المعبد لتضيء تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل عدد من الآلهة داخل قدس الأقداس ، فى مشهد يجمع بين الدقة الهندسية والإبداع الفني ، ويواصل جذب أنظار الزائرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم .

وكان محافظ أسوان، شهد مساء أمس، الأربعاء الاحتفالات الفنية التي أقامتها المحافظة، بمناسبة ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

وانطلقت الاحتفالات، بعرض للصوت والضوء بساحة معبد أبوسمبل، والذي تناول تقديم رواية تاريخية عن الحضارة المصرية القديمة، وتسليط الضوء على عظمة معابد أبو سمبل وما تحمله من قيمة أثرية وتاريخية فريدة، إلى جانب استعراض جوانب من تاريخ الملك رمسيس الثاني وإنجازاته، من خلال توظيف المؤثرات الصوتية والإضاءة التي أضفت أجواءً مبهرة على واجهات المعبد وتماثيله الضخمة.

وشهد العرض تفاعلا ملحوظا من السائحين والزائرين الذين حرصوا على متابعة فقراته والاستمتاع بالمشاهد المبهرة التي أبرزت عظمة المعبد وتفاصيله المعمارية، فضلاً عن توثيق هذه اللحظات المميزة بالصور التذكارية، في مشهد يعكس ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية وأثرية فريدة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

كما شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، العرض الفني الذي قدمه طلاب مدارس أبو سمبل السياحية الابتدائية والفراعنة الإعدادية، وذلك بمركز إعلام أبو سمبل .