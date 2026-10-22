قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: محمود ممدوح يوقع للأهلي
السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بسراي القبة .. تفاصيل
حسام حسن يتابع عمر عبدالمجيد استعداداً لضمه لمعسكر منتخب مصر
الإفتاء: الاستثمار في كيانات غير مرخصة غرر محرم شرعًا
ضوابط التقدم لإمتحانات النقل بالتعليم الفني على نظام العمال 2027 ..قرار عاجل
صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟
ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية لاستئناف بناء جدار حدودي داخل حديقة «بيغ بند»
أمير هشام: اختيار «عموتة» أفسد مجهود إدارة الأهلي.. وأسلوبه لا يتناسب مع هوية الفريق
حماس توجّه طلبًا عاجلًا للسفارات الفلسطينية وقيادات الفصائل المتواجدين في العواصم المختلفة
فيضانات مدمرة تضرب جنوب فرنسا| 3 قتلى وإجلاء المئات.. وآلاف المنازل بلا كهرباء
سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل
محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل
أ ش أ

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، نجاح تنظيم الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس الفلكية على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية بجنوب أسوان، في ظل التنسيق المشترك، مع مديرية أمن أسوان، والوزارات والجهات المختصة بقطاعات الثقافة والسياحة والآثار والطيران المدني والتموين والرعاية الصحية.

وقال محافظ أسوان- خلال تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ إنه تم تنفيذ مختلف الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير حركة دخول وخروج السائحين والزائرين المصريين إلى معبد أبو سمبل لمتابعة ومشاهدة الظاهرة الفلكية، والاستمتاع بالفعاليات الفنية المصاحبة لها، حيث بلغ إجمالي أعداد السائحين الأجانب الذين استقبلتهم معابد أبو سمبل حتى الآن نحو 7 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير بوابات ومسارات منظمة للدخول والخروج في إطار الاستعدادات المسبقة التي جرى تنفيذها للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام بما يعكس تكامل جهود أجهزة المحافظة والجهات المعنية لإخراج الحدث بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة أسوان السياحية والأثرية، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى باعتبارها عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس شهدت تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري، والذي انطلق في عدد من المواقع الثقافية المفتوحة، بمشاركة 6 فرق للفنون الشعبية المصرية لتقديم عروض فنية وتراثية تعكس تنوع وثراء الفلكلور المصري، وتوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا للمواطنين والسائحين بما يضفي أجواء احتفالية مميزة على مدينة أبو سمبل السياحية ومختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ بأنه تم الحرص كذلك على وضع شاشة كبرى أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

وكان معبد أبوسمبل، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني ، والتى تعتبر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية الفريدة التي توارثتها الأجيال على مدار نحو 33 قرناً ، وتجسد ما بلغه المصريون القدماء من تقدم علمي وهندسي وفلكي، إلى جانب براعتهم في النحت والتخطيط والتصوير المعمارى ، وهو ما تعكسه المعابد والآثار العريقة التي شيدوها، وتتكرر الظاهرة مرتين سنوياً في 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد ، و22 فبراير ارتباطا بموسم الزراعة والفيضان .

وتتسلل أشعة الشمس الذهبية عبر ممرات المعبد لتضيء تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل عدد من الآلهة داخل قدس الأقداس ، فى مشهد يجمع بين الدقة الهندسية والإبداع الفني ، ويواصل جذب أنظار الزائرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم .

وكان محافظ أسوان، شهد مساء أمس، الأربعاء الاحتفالات الفنية التي أقامتها المحافظة، بمناسبة ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

وانطلقت الاحتفالات، بعرض للصوت والضوء بساحة معبد أبوسمبل، والذي تناول تقديم رواية تاريخية عن الحضارة المصرية القديمة، وتسليط الضوء على عظمة معابد أبو سمبل وما تحمله من قيمة أثرية وتاريخية فريدة، إلى جانب استعراض جوانب من تاريخ الملك رمسيس الثاني وإنجازاته، من خلال توظيف المؤثرات الصوتية والإضاءة التي أضفت أجواءً مبهرة على واجهات المعبد وتماثيله الضخمة.

وشهد العرض تفاعلا ملحوظا من السائحين والزائرين الذين حرصوا على متابعة فقراته والاستمتاع بالمشاهد المبهرة التي أبرزت عظمة المعبد وتفاصيله المعمارية، فضلاً عن توثيق هذه اللحظات المميزة بالصور التذكارية، في مشهد يعكس ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية وأثرية فريدة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

كما شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، العرض الفني الذي قدمه طلاب مدارس أبو سمبل السياحية الابتدائية والفراعنة الإعدادية، وذلك بمركز إعلام أبو سمبل .

محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين تنظيم الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس الفلكية على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني تعامد الشمس الفلكية على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية بجنوب أسوان مديرية أمن أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

ترشيحاتنا

أمير هشام

لا يجب تكرار أخطاء الماضي.. أمير هشام يوجه تحذيرًا لإدارة الأهلي بشأن عموتة

وائل القباني

وائل القباني: الأهلي والزمالك بيعملوا هيصة وخلاص وبيراميدز الوحيد اللي بيلعب كورة

الحسين عموتة

لا يملك أي ابتكار.. ناقد رياضي: عموتة غير جدير بقيادة الأهلي والفريق لن يتطور معه

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد