تداول 12 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 9 سفن، حيث تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومقترنة، و665 شاحنة، و46 سيارة ملاكي ونقل، فضلاً عن تسجيل وصول وسفر 1081 راكباً بموانيها المختلفة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة -في بيان له اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت 5 سفن، و6 آلاف طن بضائع، و382 شاحنة، و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، و6 آلاف طن بضائع، و283 شاحنة، و8 سيارات.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (ALCUDIA EXPRESS) و(دليلة)، بينما غادرته السفينتان (PANLILY) و(BRIDGE)، في حين شهد ميناء نويبع تداول 6 آلاف و79 طن بضائع، و302 شاحنة من خلال رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن وهي: (أور)، و(الحسين)، و(سينا).