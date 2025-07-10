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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توطين الصناعة.. رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع ممثلي  إحدى شركات الأدوية  إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأدوية والمستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الدواء في مصر.

ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك المبادرات الإقليمية الجديدة ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع نطاق توافر الأدوية عالية الجودة في السوق المصرية، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر، والفرص المستقبلية التي يمكن أن تدعم استدامة الشركة  كشريك استراتيجي في القطاع الصحي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي التزام هيئة الدواء المصرية المستمر بدعم الشركاء الاستراتيجيين من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية فى التسجيل والترخيص، بما يضمن وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى المرضى في أسرع وقت.

وأكد وفد الشركة التزامها الكامل بدعم الرؤية المصرية لتطوير القطاع الصحي، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتوطين التصنيع المحلي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصحية في مصر.

كما أعرب الدكتور أحمد بدير، الرئيس الجديد للشركة، عن تطلعه لتعزيز وجود الشركة بالسوق المصرية ودعم استراتيجيتها للنمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا التزام الشركة بدورها كشريك استراتيجي في قطاع الدواء المصري.

 مسيرة الابتكار وتقديم حلول دوائية متقدمة 

فيما توجّه الدكتور سامي الباجوري، الرئيس السابق للشركة، بالشكر والتقدير لفريق العمل بهيئة الدواء المصرية على التعاون البنّاء والدعم المستمر الذي حظيت به الشركة خلال فترة توليه المنصب، مشيرًا إلى استمرار الشركة في مسيرة الابتكار وتقديم حلول دوائية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية.

يعكس اللقاء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركات العالمية الرائدة؛ بما يدعم تطوير صناعة الدواء في مصر، ويسهم في توسيع نطاق توافر الأدوية عالية الجودة، وتوطين الصناعات الحيوية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة الإقليمية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الريادة الإقليمية في مجال الصناعات الدوائية.

هيئة الدواء الشركات العالمية الاستثمار توطين صناعة الأدوية الأدوية والمستحضرات القطاع الخاص

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