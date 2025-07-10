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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء : ملتزمون ببيئة تنظيمية مرنة تدعم زيادة فرص النفاذ للأسواق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة "هاليون" العالمية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم السوق المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتيسير الإجراءات التنظيمية الخاصة بعدد من مستحضرات الشركة لتيسير نفاذها الى الأسواق.


تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها استعراض المبادرات الاستراتيجية لشركة "هاليون"، والإنجازات التي تحققت في مجال توطين منتجاتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب استعراض خطط التوسع المستقبلية داخل السوق المصري والأسواق الإقليمية.

كما ناقش الاجتماع السياسات الحالية والمستقبلية للتصدير، مع التركيز على إيجاد حلول مرنة تراعي الظروف السوقية. كما تم مناقشة سبل تفعيل مفهوم صرف الأدوية بدون وصفة طبية. كما تم استعراض مقترحات الشركة لتحسين آليات الإتاحة وضمان استمرارية التوافر.

دعم الصناعة الدوائية

كما أشاد وفد شركة "هاليون" بالدور الفاعل لهيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الدوائية، وسعيها المستمر إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.


شارك في الاجتماع من جانب شركة " هاليون" السيد عاصف علوي، المدير العام لشمال إفريقيا، د. رامز ساويرس، رئيس قسم البحث والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، د. هايدي أحمد، مدير شؤون التسجيل لشمال وشرق وغرب إفريقيا.

من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور يس رجائي – مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أ.د. حنان أمين رزق – رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت – معاون رئيس الهيئة، والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق، د. حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يسهم في تطوير القطاع الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين فرص النفاذ للأسواق الدولية، إلى جانب دعم السياسات الدوائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمريض المصري.

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