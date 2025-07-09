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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أسماء عبد الحفيظ

تجري في المملكة المتحدة حالياً تجارب سريرية محدودة على دواء مبتكر يحمل اسم "تيبليزوماب"، يهدف إلى إبطاء تطور داء السكري من النوع الأول، حصل الدواء على اعتماد رسمي في الولايات المتحدة، حيث يعمل على إعادة تدريب الجهاز المناعي لمنعه من مهاجمة خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يساهم في تأخير اعتماد المريض على حقن الأنسولين اليومية لعدة سنوات.

 دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين 

داء السكري من النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي، يجعل الجسم غير قادر على تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين، عدم السيطرة على مستويات السكر قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، مما يفرض على المرضى الالتزام بالعلاج اليومي بالأنسولين مدى الحياة.

تعتبر هانا روبنسون، طبيبة أسنان وأم لطفلين من مقاطعة ديفون، أول شخص بالغ في المملكة المتحدة بدء بتلقى علاج "تيبليزوماب" ضمن التجربة، وذلك بعد اكتشاف إصابتها المبكرة بالمرض أثناء الحمل. وتخضع هانا حالياً للعلاج في مؤسسة "رويال ديفون" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقالت هانا، 36 عامًا: هذا العلاج يمنحني فرصة للتركيز على صحتي بشكل أكبر، قبل أن أبدأ رحلة الحياة مع الأنسولين، إنه لا يتعلق فقط بمراقبة مستويات السكر والطعام، بل يمنحني إحساسًا أكبر بالتحكم. أشعر بالامتنان للمشاركة في تجربة قد تُحدث فرقًا في المستقبل.

يُمنح الدواء حاليا لعدد محدود من المرضى وفقًا لتقييم فردي، بينما تُراجع الجهات المختصة إمكانية تعميمه ضمن منظومة الخدمات الصحية الوطنية.

ويقول الدكتور نيك توماس، استشاري السكري والمحاضر في جامعة إكستر، إن "تيبليزوماب يمثل تقدمًا ثوريًا في العلاج، حيث يستهدف جذور الخلل المناعي في مراحل مبكرة، مما يؤجل الحاجة للعلاج بالأنسولين".

ويعتمد الفريق البحثي في مستشفى ديفون الملكي وجامعة إكستر على تقنيات متقدمة مثل تحليل الجينات لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، في محاولة لتوسيع قاعدة المرضى الذين يمكنهم الاستفادة من الدواء.

 دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين 

من جانبها، أكدت الدكتورة لوسي تشامبرز، رئيسة الأبحاث في جمعية السكري البريطانية: تيبليزوماب يمنح فرصة حقيقية لتأخير أعراض المرض للأشخاص الذين ما زالوا في مراحله الأولى، ورغم أنه متاح حاليًا فقط ضمن الأبحاث، فإننا نعمل على تسريع خطوات ترخيصه وتوفير برامج فحص وطنية تتيح استخدامه على نطاق أوسع.

 دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين 

ويختتم البروفيسور ريتشارد أورام، أستاذ واستشاري في جامعة إكستر، قائلاً: تيبليزوماب هو أول دواء يثبت فعالية في تأخير ظهور السكري من النوع الأول، لكنه يتطلب التدخل قبل ظهور الأعراض السريرية، ما يحتم علينا تطوير وسائل كشف مبكر دقيقة لاختيار الأشخاص المناسبين للعلاج في الوقت المناسب.

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