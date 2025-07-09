بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن

تعتبر طريقة عمل صوص شوكولاتة سبريد من الوصفات الغنية والشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وإستخدامها في الكيك، أو التوست، أو لتغميس الفواكه.

وكشفت الشيف نادية السيد، من خلال فيديو قصير عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير صوص شوكولاتة غني وناعم، إليكم طريقة التحضير.

طريقة تحضير صوص شوكولاتة قابل للدهن

طريقة تحضير صوص شوكولاتة قابل للدهن

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

2 ملعقة كبيرة من السكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة من الزبدة

كمية مناسبة من الحليب الدافئ لضبط القوام

رشة فانيليا (اختيارية)



طريقة التحضير:

ـ في وعاء على نار متوسطة، يُمزج الكاكاو مع السكر والزبدة مع التحريك المستمر حتى تذوب الزبدة تمامًا.

ـ يُضاف الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك للحصول على قوام ناعم.

ـ تُضاف الفانيليا بعد رفع المزيج من النار لمزيد من النكهة.

ـ يُترك ليبرد قليلًا ثم يُستخدم مباشرة أو يُحفظ في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.