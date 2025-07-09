من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

مع تزايد أعداد المصابين بمرض السكري حول العالم، باتت مراقبة سكر الدم من المنزل خطوة أساسية لإدارة المرض بفعالية وتجنب المضاعفات.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

ولا تتطلب معرفة مستوى السكر بدقة الذهاب للمعمل، فقط جهاز صغير وخطوات سليمة كفيلة بأن تضعك في المسار الصحيح.

ويمكن فحص السكر في المنزل بدقة شديدة، شرط اتباع خطوات مدروسة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وVerywell Health، وإليكم الخطوات:

ـ نظّف يديك جيدًا بالماء والصابون وجففها تمامًا قبل الفحص أي بقايا طعام أو رطوبة قد تُعطي قراءة غير دقيقة.

ـ أدخِل شريط الاختبار الجديد في جهاز قياس الجلوكوز (Glucometer) وتأكد من صلاحيته.

ـ استخدم الإبرة (lancet) لوخز جانب الإصبع وليس منتصفه، للحصول على قطرة دم بسهولة وبأقل ألم.

ـضع الدم على شريط الجهاز وانتظر ثوانٍ حتى تظهر النتيجة.

ـ سجل قراءتك مع ملاحظة الوقت (قبل الأكل؟ بعد؟)، نوع الوجبة، أو أي أعراض شعرت بها.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

ما هي القراءات الطبيعية؟

قبل الأكل (صائم): بين 70–99 ملغ/ديسيلتر

بعد الأكل بساعتين: أقل من 140 ملغ/ديسيلتر لغير مرضى السكري

للمرضى: تختلف الأهداف حسب توصية الطبيب.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

متى تفحص نسبة السكر في الدم؟

صباحًا على الريق (صائم)

قبل الوجبات وبعدها بساعتين

قبل النوم

عند الشعور بـ: إرهاق، عطش شديد، صداع، أو تشوش بالرؤية.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

نصائح ذهبية لنتائج أكثر دقة لمعرفة نسبة السكر في الدم

لا تستخدم أشرطة اختبار منتهية الصلاحية.

خزّن الجهاز والأشرطة في مكان جاف بعيدًا عن الحرارة.

راجع الطبيب فورًا إذا تكررت قراءات مرتفعة أو منخفضة غير مبررة.