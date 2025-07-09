قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية
نشأت الديهي يشيد بأداء رئيس البرلمان والنواب في ختام الدور التشريعي الحالي
من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل
جواو بيدرو يقود تشيلسي لنهائي مونديال الأندية 2025.. ويتوّج بجائزة أفضل لاعب
أمير هشام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حادة ضد إبراهيم المنيسي
قبل اجتماع ترامب ونتنياهو .. وفد قطري يصل البيت الأبيض
هجوم أوكراني على شاطئ كورسك الروسية يُسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص
أيمن الرمادي يكشف كواليس أزمة معسكر نهائي كأس مصر
جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل
علامات مميزة تظهر عليك عند الإصابة بسرطان الكلى | تعرف عليها
تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
آية التيجي

مع تزايد أعداد المصابين بمرض السكري حول العالم، باتت مراقبة سكر الدم من المنزل خطوة أساسية لإدارة المرض بفعالية وتجنب المضاعفات.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

ولا تتطلب معرفة مستوى السكر بدقة الذهاب للمعمل، فقط جهاز صغير وخطوات سليمة كفيلة بأن تضعك في المسار الصحيح.

ويمكن فحص السكر في المنزل بدقة شديدة، شرط اتباع خطوات مدروسة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وVerywell Health، وإليكم الخطوات:

ـ نظّف يديك جيدًا بالماء والصابون وجففها تمامًا قبل الفحص أي بقايا طعام أو رطوبة قد تُعطي قراءة غير دقيقة.

ـ أدخِل شريط الاختبار الجديد في جهاز قياس الجلوكوز (Glucometer) وتأكد من صلاحيته.

ـ استخدم الإبرة (lancet) لوخز جانب الإصبع وليس منتصفه، للحصول على قطرة دم بسهولة وبأقل ألم.

ـضع الدم على شريط الجهاز وانتظر ثوانٍ حتى تظهر النتيجة.

ـ سجل قراءتك مع ملاحظة الوقت (قبل الأكل؟ بعد؟)، نوع الوجبة، أو أي أعراض شعرت بها.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

ما هي القراءات الطبيعية؟

قبل الأكل (صائم): بين 70–99 ملغ/ديسيلتر

بعد الأكل بساعتين: أقل من 140 ملغ/ديسيلتر لغير مرضى السكري

للمرضى: تختلف الأهداف حسب توصية الطبيب.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

 متى تفحص نسبة السكر في الدم؟

صباحًا على الريق (صائم)

قبل الوجبات وبعدها بساعتين

قبل النوم

عند الشعور بـ: إرهاق، عطش شديد، صداع، أو تشوش بالرؤية.

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

نصائح ذهبية لنتائج أكثر دقة لمعرفة نسبة السكر في الدم

لا تستخدم أشرطة اختبار منتهية الصلاحية.

خزّن الجهاز والأشرطة في مكان جاف بعيدًا عن الحرارة.

راجع الطبيب فورًا إذا تكررت قراءات مرتفعة أو منخفضة غير مبررة.

السكري مرض السكري سكر الدم مراقبة سكر الدم فحص السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: فتح منصة التنسيق الإليكتروني للتقديم للصف الأول الثانوى وإجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه

محافظ الدقهلية طارق مرزوق

محافظ الدقهلية: استمرار حملة التوعية بمبادرة نظافة محافظتنا.. أكيد مسئوليتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025

بالصور

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

بعد إعلان إصابة إدوارد بورم في الكلى.. إليك أبرز أعراض لا يجب تجاهلها

الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
الفنان إدوارد

أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

وداعا لرائحة العرق الكريهة في الصيف.. مشروب طبيعي ينقي الجسم ويمنحك انتعاشا يدوم

رائحة العرق
رائحة العرق
رائحة العرق

فيديو

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد