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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

تعتبر رائحة الفم الكريهة من المشكلات الشائعة والمحرجة التي يعاني منها الكثيرون، وقد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية أعمق.

أسباب رائحة الفم الكريهة

 وهناك أسباب متعددة لمشكلة رائحة الفم الكريهة، وفقا لما نشر في Cleveland Clinic وMayo Clinic، وإليكم أبرزها:

ـ إهمال نظافة الفم: يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام ونمو البكتيريا على اللسان وبين الأسنان.

ـ جفاف الفم: بسبب قلة شرب الماء أو تناول أدوية تقلل من إفراز اللعاب.

ـ تناول أطعمة ذات رائحة قوية: مثل الثوم والبصل والقهوة.

ـ التدخين ومشتقاته: يسبب رائحة مزمنة ويضر بصحة اللثة.

ـ مشاكل الأسنان واللثة: مثل التسوس أو التهابات اللثة.

ـ التهابات الجيوب الأنفية أو الحلق: تؤثر على رائحة النفس.

ـ اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل ارتجاع المريء أو وجود جرثومة المعدة.

طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

ـ تنظيف الأسنان واللسان مرتين يوميًا بمعجون غني بالفلورايد.
ـ استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان.

ـ شرب كميات كافية من الماء لترطيب الفم ومنع الجفاف.

ـ مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب.

ـ التقليل من تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذة.

ـ استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا بانتظام.

ـ زيارة طبيب الأسنان دوريًا للكشف عن أي مشاكل.

ـ علاج أي مشكلات صحية كامنة مثل التهابات المعدة أو الجيوب الأنفية.

تحذير طبي لحل مشكلة رائحة الفم الكريهة

إذا استمرت رائحة الفم رغم الالتزام بالنظافة والعادات الصحية، ينصح بزيارة الطبيب للكشف عن السبب الحقيقي ومعالجته.

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وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
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