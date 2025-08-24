قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب

علا محمد

احتفل فريق كولومبوس كرو بالظهور الأول للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع الفريق في الدوري الأمريكي، منذ الانضمام إليه في خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من النادي الأهلي.


احتفل فريق كولومبوس كرو بالظهور الأول للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع الفريق في الدوري الأمريكي، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو عبر "إنستجرام" فيديو لوسام أبو علي أثناء وجوده مع بعثة الفريق أمام نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي، وعلق: "أول مباراة مع الأسود والذهب".

وسجّل وسام أبو علي ظهوره الأول في الدوري الأمريكي مع كولومبوس كرو أمام نيو إنجلاند في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن الجولة 27 من عمر البطولة.

وخسر كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 أمام نيو إنجلاند وسط الجماهير، حيث جاء هدفي الضيوف عبر كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39، بينما سجل جازدج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

وكان نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن قد كشف عن سبب التأخر في تعاقد كولومبوس مع وسام أبو علي، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب: "تصريح العمل والفحص الطبي كانا سبب التأخر في تعاقد نادي كولومبوس مع وسام أبو علي، ولكن تم إنهاء كافة الإجراءات وتحويل قيمة الصفقة للنادي الأهلي بعد التأكد من عدم معاناة اللاعب من أية إصابات مزمنة".

