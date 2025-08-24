وسام أبو علي يشارك في أولي مبارياته مع كولومبوس .. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مشاركة اللاعب وسام أبو علي في أولى مبارياته مع فريق كولومبوس كرو، والتي انتهت بخسارته أمام نيو إنجلاند بنتيجة 2-1.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وسام أبو علي يشارك في أولى مبارياته مع كولومبوس ويُهزم بنتيجة 2-1".

وشهدت المباراة، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الأمريكي، الظهور الأول لوسام أبو علي بقميص كولومبوس كرو.

وخسر الفريق بنتيجة 2-1 أمام نيو إنجلاند، حيث سجل ثنائية الضيوف كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39، بينما أحرز جازدج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

من جانبه، كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن عن سبب تأخر إتمام تعاقد كولومبوس مع اللاعب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نقلًا عن مصدر مقرب من أبو علي:

"تصريح العمل والفحص الطبي كانا وراء التأخر في التعاقد مع اللاعب، لكن تم إنهاء كافة الإجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي إصابات مزمنة."