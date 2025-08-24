قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
رياضة

وسام أبو علي يشارك في أولي مبارياته مع كولومبوس..تفاصيل
علا محمد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مشاركة اللاعب وسام أبو علي في أولى مبارياته مع فريق كولومبوس كرو، والتي انتهت بخسارته أمام نيو إنجلاند بنتيجة 2-1.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وسام أبو علي يشارك في أولى مبارياته مع كولومبوس ويُهزم بنتيجة 2-1".

وشهدت المباراة، التي أُقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الأمريكي، الظهور الأول لوسام أبو علي بقميص كولومبوس كرو.

وخسر الفريق بنتيجة 2-1 أمام نيو إنجلاند، حيث سجل ثنائية الضيوف كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39، بينما أحرز جازدج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

من جانبه، كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن عن سبب تأخر إتمام تعاقد كولومبوس مع اللاعب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نقلًا عن مصدر مقرب من أبو علي:
"تصريح العمل والفحص الطبي كانا وراء التأخر في التعاقد مع اللاعب، لكن تم إنهاء كافة الإجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي إصابات مزمنة."

