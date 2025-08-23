تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مشاركة اللاعب حسين الشحات في مباراة الأهلي وغزل المحلة ببطولة الدوري.

وكتب الغندور عبر حسابه: "حسين الشحات ممكن يلعب باك رايت في ماتش المحلة".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، والتي ستقام على ملعب المحلة.

كما كشف الإعلامي محمد فاروق عن احتمالية رحيل حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عقد حسين الشحات مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك اتجاه قوي داخل النادي لعدم تجديد عقده، ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم".

وأشار فاروق إلى أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس إمكانية الموافقة على رحيل حسين الشحات في يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون الحصول على مقابل مادي، كنوع من رد الجميل للاعب.