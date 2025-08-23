رمضان السيد: التمديد لإمام عاشور خطوة مهمة لاستقرار فريق الأهلي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن تمديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطوة مهمة من إدارة القلعة الحمراء لاستقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق ؛ عبر برنامج "البريمو"على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إمام عاشور من أهم لاعبي فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وقبل الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم للأندية إمام إنتر ميامي الأمريكي وكان يجب تجديد وتمديد عقده ".

وأشار إلى أن تجديد عقد إمام عاشور سيساهم في استقرار اللاعب نفسياً وفنياً وتألقه من جديد عقب العودة للمشاركة في المباريات من جديد في الفترة المقبلة".