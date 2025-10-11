انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن تعرض ابنته مريم أبو زهرة، عازفة الكمان، لموقف خطير خلال إحدى حفلاتها الموسيقية في إيطاليا، بعدما سقط جزء من سقف قصر تاريخي أثناء أدائها مقطوعة موسيقية على المسرح.

ونشر أحمد أبو زهرة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق لحظة سقوط جزء من السقف بالقرب من ابنته أثناء عزفها، موضحًا أن الحادث وقع خلال جولتها الموسيقية في عدد من المدن الإيطالية، حيث تقدم عروضًا في مسارح وقصور تاريخية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: