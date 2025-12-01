حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر لـ المحليين المشارك في بطولة كأس العرب، أن العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستويين الفني والنفسي.



ويلتقي غد الثلاثاء منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الكويت فى افتتاحية مباريات الفراعنة فى بطولة كأس العرب.



وقال حلمي طولان مدرب منتخب مصر لـ المحليين، في تصريحات له بالؤتمر الصحفي: فترة الإعداد القصيرة حققت أهدافها المرجوة قبل خوض أولى مباريات البطولة أمام الكويت وجاهزون لتخطي مباراة الإفتتاح.



وتابع حلمي طولان : منتخب مصر خاض مباريات ودية قوية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر ما ساهم في تحقيق إعداد جيد للبطولة.



وكشف طولان عن المعايير التي اعتمدها لاختيار قائمة اللاعبين قائلا، "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة فى الظهور بشكل جيد خلال البطولة، وهو ما شاهدناه فى المباريات الودية لنتلقى إشادة من الشارع المصري".



وأوضح أن استجابة اللاعبين كانت العامل الأبرز فى تجاوز قصر مدة الإعداد، حيث ركز على البعد الذهني وشرح الجانب التكتيكي باستفاضة.



وأشاد طولان، بالدور القيادي الذي لعبه اللاعبون الكبار، مثل عمرو السولية ومحمد النني، في دعم عملية تكوين الفريق في الأيام المعدودة، مشيراً إلى أنهم ساعدوه فى استيعاب اللاعبين واحتضانهم.



واختتم حلمي طولان حديثه قائلا: قمت بشرح يومي من خلال المحاضرات بجانب العامل النفسي وضرورة شعور كل لاعب في هذا الفريق بقيمته، وساعدني عمرو السولية ومحمد النني على استيعاب اللاعبين واحتضانهم، والعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستوى الفني والنفسي.

منتخب مصر يشارك فى كأس العرب

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا.



ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام منتخب سوريا فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.

ويشارك منتخب مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.

اهتمام جماهيري كبير

تحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.