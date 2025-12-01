رسائل قوية من شوبير لـ أحمد حسن مدير منتخب مصر.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسائل قوية إلى الصقر أحمد حسن مدير منتخب مصر، وذلك بعد قرار استبعاد أحمد عاطف من قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: “هناك تصريحات كثيرة من جانب المنتخب الثاني، ولكن يجب بشكل عام توفير الهدوء”.

وأكمل : “لقطة خروج أحمد عاطف من قائمة منتخب مصر غير جيدة، وأتعجب من تصريحات أحمد حسن التي خرج خلالها لتوجيه انتقادات إلى اللاعب، حط نفسك مكانه”.

وتابع: “ليس من المنطقي استبعاد أحمد عاطف بعد سفره مع الفراعنة على حساب مروان حمدي، واتهام أحمد عاطف بتعرضه للإصابة رغم عدم حدوث ذلك”.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب

يختتم اليوم منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدا فى أولى مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب 2025 التى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري علي 6 ملاعب .

واكتملت صفوف منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب بعد انضمام رباعى الأهلى محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة، وكريم فؤاد، وياسين مرعى، كما انتظم أيضا فى صفوف معسكر المنتخب ثنائى المصرى البورسعيدى كريم العراقى، وميدو جابر، بالإضافة إلى ثنائى الزمالك محمد عواد، ومحمود حمدى الونش.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانه الرئيسى مساء اليوم على ملعب لوسيل، والذى سيشهد وضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة المنتخب الكويتى، وطريقة اللعب، وتجهيز القوة الهجومية الضاربة.