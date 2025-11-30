كشف الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر خلال شهر ديسمبر استعدادا لبطولة كاس الامم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب وجاءت كالتالي :
- معسكر مفتوح للمنتخب من يوم ٣ حتي ٦ ديسمبر .
- التدريب من ٣ إلى ٦ ديسمبر بمشروع المنتخبات الوطنية ب ٦ أكتوبر .
- ٧ ديسمبر موعد المعسكر المغلق والتدريب باستاد القاهرة .
- ١٤ ديسمبر موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا باستاد القاهرة .
- ١٧ ديسمبر السفر للمغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ٢١ ديسمبر .
- يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة الأمم يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.
إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا
