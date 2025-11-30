إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

كشف الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر خلال شهر ديسمبر استعدادا لبطولة كاس الامم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب وجاءت كالتالي :

- معسكر مفتوح للمنتخب من يوم ٣ حتي ٦ ديسمبر .

- ⁠التدريب من ٣ إلى ٦ ديسمبر بمشروع المنتخبات الوطنية ب ٦ أكتوبر .

- ⁠٧ ديسمبر موعد المعسكر المغلق والتدريب باستاد القاهرة .

- ⁠١٤ ديسمبر موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا باستاد القاهرة .

- ⁠١٧ ديسمبر السفر للمغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ٢١ ديسمبر .

- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة الأمم يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.