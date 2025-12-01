قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
فن وثقافة

الممثلين توافق على تعديلات لائحة النقابة.. تفاصيل

أحمد إبراهيم

وافق أعضاء نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور اشرف زكى بالإجماع على إجراء تعديلات شاملة على لائحة النقابة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس وسط مشاركة واسعة من أعضاء النقابة الذين أكدوا على أهمية هذه الخطوة في تطوير العمل النقابي وتنظيمه بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وشهدت الجلسة مناقشات مثمرة حول أبرز بنود اللائحة المستهدف تعديلها، بينما أكدت النقابة عقب انتهاء الجلسة أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المشاركة الفعالة من جميع الأعضاء، موضحة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل تلك التعديلات.

أطلقت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى اليوم البث التجريبى لموقعها الرسمى، فى خطوة تأتى ضمن خطة متكاملة لتطوير أدوات التواصل وتعزيز حضور نقابة المهن على المنصات الرقمية.

تعديل لائحة نقابة المهن التمثيلية 

ويمثل إطلاق النسخة التجريبية مرحلة أولى تمهّد لإطلاق شامل خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التحديثات وتطوير المحتوى والخدمات.

ويقدّم الموقع في مرحلته الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها نشر الأخبار الحصرية الخاصة بالنقابة، وبث بيانات النقابة الرسمية، إلى جانب توفير ملف السيرة الذاتية لكبار النجوم تتضمن أعمالهم ومشاريعهم الفنية.

