قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها

الفريق أول عبد المجيد صقر
الفريق أول عبد المجيد صقر
البهى عمرو

أكد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معرض (إيديكس 2025) أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة.
 

 وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025، أن نسخة المعرض هذا العام تأتي في ظل ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة وصراعات متشابكة، مما يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجباً لا يحتمل التهاون.

وأوضح أن العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كانت تعكس رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل، الذي أكدت عليه مصر عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني، مضيفاً إن امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي.

الدول القوية تحترم إرادتها

 

وأضاف أن الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها، وأن القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر. وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن إفتتاح المتحف المصري الكبير، يعتبر شاهداً على عظمة مصر وجسراً يربط بين الماضي المجيد والحاضر الزاهر والمستقبل الواعد، وأن مصر تقدم اليوم صورة من صور قوتها الحديثة خلال النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية، مما يؤكد حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدرتها العسكرية بما يدعم أمنها القومي.

وأكد مصر حرصة على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، موجهاً الشكر والتقدير للسيد الرئيس لدعم سيادته المتواصل وحرصه الدائم على تعزيز قدرات القوات المسلحة لاستكمال عملية التحديث ورفع الكفاءة القتالية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومد جسور التعاون عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم.

 

وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر التسليح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

احمد حمدي

غموض مستقبل أحمد حمدي في التجديد للزمالك

محمد عواد

خالد الغندور: محمد عواد متمسك بالبقاء في الزمالك حتى نهاية عقده

حامد حمدان

الأزمة المالية تعرقل صفقة حامد حمدان مع الزمالك

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد