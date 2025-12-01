قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
رياضة

الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى

منتصر الرفاعي

انتقد أيمن الرمادي، مدرب الزمالك السابق، اليوم الاثنين، تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي، واصفًا الأمر بـ"الكارثة الكبرى".

وكان الرمادي قد تولى تدريب الزمالك في نهاية موسم 2024-2025، ونجح في قيادته للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز، قبل أن تقرر الإدارة الاستغناء عنه وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا بدلًا منه.

وعبر الرمادي عن موقفه من خلال منشور طويل على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، انتقد فيه تصريحات فيريرا الأخيرة حول العقبات التي واجهته في النادي، وتطرق إلى مهام المدير الرياضي الجديد جون إدوارد، مشيرًا إلى أن المنصب يتطلب معرفة بالأمور الفنية وليس مجرد مسؤول عن التعاقدات.

وأشار الرمادي إلى أن الإدارة رفضت تلبية طلباته أثناء تدريبه للزمالك، مثل توفير بعض الأدوات التدريبية وإقامة معسكر مغلق لمدة 4 أيام في الإسماعيلية، مؤكدًا أنه كان سيستقيل فورًا لو لم يتم الاستجابة له.

وأضاف: "تصريحات فيريرا كلها مغالطات.. الفريق حصل على راحة سلبية لمدة 34 يومًا بعد نهائي كأس مصر، رغم أن برنامج الإعداد تضمن مباراة ودية بعد 72 ساعة فقط، مما أدى لإصابة أحمد حسام برباط صليبي وعدد من الإصابات الأخرى".

وأكد الرمادي أن إدارة الزمالك تجاهلت توصياته بشأن ضرورة تعيين مدير رياضي ملم بالأمور الفنية، مؤكدًا أن جون إدوارد، مع احترامه، ليس مؤهلاً لتولي مهام فنية مثل اختيار اللاعبين أو مراقبة البرامج التدريبية أو مناقشة المدرب.

واختتم الرمادي تصريحاته بالقول: "لا أطمع في العودة للعمل داخل الزمالك، بسبب طريقة العمل الحالية، ولأنني ملتزم حاليًا بتدريب البنك الأهلي الذي يمتلك فريقًا وإدارة مميزة".

