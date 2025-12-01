وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات افتتاح "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، والذي تنظمه "الرابطة الدولية لموارد المياه" (IWRA) بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء في المملكة المغربية تحت عنوان “المياه في عالم متغيّر : الابتكار والتكيّف”.



وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا المؤتمر الهام يناقش عدد من الملفات الهامة المعنية بقطاع المياه حول العالم، وما يشهده هذا القطاع من تحديات عديدة فى عالم متغير يشهد زيادة سكانية كبيرة، وتغيرات مناخية متزايدة تؤثر سلبا على المياه حول العالم سواء من خلال الفيضانات أو موجات الجفاف الحادة بالإضافة لإرتفاع درجات الحرارة والتى تنعكس على زيادة استهلاك المياه .

كما يشهد العالم تطورات تكنولوجية كبيرة تنعكس على كافة نواحى الحياه، وهو ما ينعكس أيضا على قطاع المياه، حيث نعمل على ادماج التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، و تدريب الكوادر البشرية بالوزارة على الاستفادة من التقنيات الحديثة فى إدارة المياه .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للملكة المغربية على التنظيم الناجح لهذا المؤتمر الهام، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية والإفريقية .

جدير بالذكر ان محاور المناقشات خلال "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" تتناول إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه، والإبتكارات الحديثة التى تسهم فى مجابهة هذه التغيرات .