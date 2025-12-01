قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه

الدكتور سويلم يشهد فعاليات افتتاح "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه"
الدكتور سويلم يشهد فعاليات افتتاح "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه"
أمل مجدى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات افتتاح "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، والذي تنظمه "الرابطة الدولية لموارد المياه" (IWRA) بالشراكة مع وزارة التجهيز والماء في المملكة المغربية تحت عنوان “المياه في عالم متغيّر : الابتكار والتكيّف”.


وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا المؤتمر الهام يناقش عدد من الملفات الهامة المعنية بقطاع المياه حول العالم، وما يشهده هذا القطاع من تحديات عديدة فى عالم متغير يشهد زيادة سكانية كبيرة، وتغيرات مناخية متزايدة تؤثر سلبا على المياه حول العالم سواء من خلال الفيضانات أو موجات الجفاف الحادة بالإضافة لإرتفاع درجات الحرارة والتى تنعكس على زيادة استهلاك المياه .

كما يشهد العالم تطورات تكنولوجية كبيرة تنعكس على كافة نواحى الحياه، وهو ما ينعكس أيضا على قطاع المياه، حيث نعمل على ادماج التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، و تدريب الكوادر البشرية بالوزارة على الاستفادة من التقنيات الحديثة فى إدارة المياه .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للملكة المغربية على التنظيم الناجح لهذا المؤتمر الهام، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية والإفريقية .

جدير بالذكر ان محاور المناقشات خلال "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" تتناول إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه، والإبتكارات الحديثة التى تسهم فى مجابهة هذه التغيرات .

الرى وزير الرى تحديات المياه المياه هانى سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الرياضة

وزير الرياضة يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس

حلمي طولان

طولان: جاهزون لتقديم بطولة تليق بالكرة المصرية والعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين ممتازة

منتخب مصر لـ الناشئات

يرفع شعار التحدي.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ دورة تونس للناشئات

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد