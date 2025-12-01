قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي
جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي
لمياء الياسين

أُدرج جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مؤكدًا إطلاقه المرتقب في الولايات المتحدة، ومكشفًا عن عدة تفاصيل مهمة. 

مواصفات جهاز Pad Go 2 اللوحي

وفقا لموقع" TheTechOutlook" يعمل الجهاز اللوحي بنظام OxygenOS 16 المبني على نظام أندرويد 16، وأن إصداره من الأجهزة يحمل الرقم 11.

جهاز Pad Go 2 اللوحي

يأتي الجهاز اللوحي بعدة ميزات  للاتصال فهو يدعم تقنيات Bluetooth BR وEDR وBLE، بالإضافة إلى WiFi 6. كما يدعم WiFi ثنائي النطاق لشبكات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. سيكون Pad Go 2 أيضًا جهازًا متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، مع دعم لشبكات 2G و3G و4G و5G

أعلنت شركة OnePlus بالفعل عن إطلاق جهاز Pad Go 2 في الهند في 17 ديسمبر 2025، إلى جانب هاتف OnePlus 15Rكما سيتم إطلاق الجهاز اللوحي في أوروبا في اليوم نفسه مع ساعة OnePlus Watch Lite.

ون بلس باد جو 2
 

سيحتوي جهاز Pad Go 2 على كاميرا خلفية واحدة، وسيتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. ستوفر OnePlus لونين، هما الأسود الداكن والبنفسجي. كما سيدعم الجهاز اللوحي قلم OnePlus Pad Go 2 Stylo، الذي يتميز بحساسية ضغط تصل إلى 4096 مستوى. وذكرت OnePlus أن الجهاز سيتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي وأدوات الإنتاجية، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة بعد.

لمنح المستخدمين خلفية واضحة، يتميز الجيل الأول من جهاز OnePlus Pad Go بشاشة LCD مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K. ويتضمن الجهاز نظام Redlift Eye Care، وأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G99، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، ويوفر وقت استعداد يصل إلى 514 ساعة، ويأتي بنظام تشغيل OxygenOS 13.2. كما أنه حاصل على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق، والسطوع الذكي، وتعتيم التيار المستمر، ووضع وقت النوم.

OnePlus Pad Go 2 جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي الجهاز اللوحي نظام OxygenOS 16 نظام أندرويد 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تحتفي بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

نقابة الممثلين

الممثلين توافق على تعديلات لائحة النقابة.. تفاصيل

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد