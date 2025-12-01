جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

أُدرج جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مؤكدًا إطلاقه المرتقب في الولايات المتحدة، ومكشفًا عن عدة تفاصيل مهمة.

مواصفات جهاز Pad Go 2 اللوحي

وفقا لموقع" TheTechOutlook" يعمل الجهاز اللوحي بنظام OxygenOS 16 المبني على نظام أندرويد 16، وأن إصداره من الأجهزة يحمل الرقم 11.

جهاز Pad Go 2 اللوحي

يأتي الجهاز اللوحي بعدة ميزات للاتصال فهو يدعم تقنيات Bluetooth BR وEDR وBLE، بالإضافة إلى WiFi 6. كما يدعم WiFi ثنائي النطاق لشبكات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. سيكون Pad Go 2 أيضًا جهازًا متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، مع دعم لشبكات 2G و3G و4G و5G

أعلنت شركة OnePlus بالفعل عن إطلاق جهاز Pad Go 2 في الهند في 17 ديسمبر 2025، إلى جانب هاتف OnePlus 15Rكما سيتم إطلاق الجهاز اللوحي في أوروبا في اليوم نفسه مع ساعة OnePlus Watch Lite.

ون بلس باد جو 2



سيحتوي جهاز Pad Go 2 على كاميرا خلفية واحدة، وسيتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. ستوفر OnePlus لونين، هما الأسود الداكن والبنفسجي. كما سيدعم الجهاز اللوحي قلم OnePlus Pad Go 2 Stylo، الذي يتميز بحساسية ضغط تصل إلى 4096 مستوى. وذكرت OnePlus أن الجهاز سيتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي وأدوات الإنتاجية، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة بعد.

لمنح المستخدمين خلفية واضحة، يتميز الجيل الأول من جهاز OnePlus Pad Go بشاشة LCD مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K. ويتضمن الجهاز نظام Redlift Eye Care، وأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G99، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، ويوفر وقت استعداد يصل إلى 514 ساعة، ويأتي بنظام تشغيل OxygenOS 13.2. كما أنه حاصل على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق، والسطوع الذكي، وتعتيم التيار المستمر، ووضع وقت النوم.