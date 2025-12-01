الزمالك يفتتح مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري على استاد هيئة قناة السويس.

وتنطلق بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026 خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2025، وذلك في شهر ديسمبر الحالي، على أن تختتم منافسات دور المجموعات في 17 يناير 2026.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فرق: المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين

وفي نفس السياق.. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.