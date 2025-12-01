شوبير يعلق على بيان الأهلي لـ كاف بعد أحداث المغرب

علق الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق على الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي أمس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعد أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في المغرب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "خطاب الأهلي إمبارح للكاف، الحقيقة تعمدت أهدى شوية على موضوع الأهلي والجيش الملكي عشان كان فيه حالة على السوشيال ميديا والأخوة في المغرب هم أول من انتقدوا ما حدث في الملعب من بعض الجماهير".

وأضاف شوبير: "وهما في المغرب دائما متحمسين جدا فما حدث في مباراة الأهلي وقذف الزجاجات أمور مش لطيفة ولكن ناخد الموضوع كله على بعضه، أنت تم استقبالك في المغرب بصورة رائعة وتقدير كبير جدا للنادي الأهلي وحب واحترام",

وختم شوبير: "مع احترامي لكل الناس اللي بيكتب إن الأهلي فاكر نفسه على رأسه ريشة، ولا على راسه ريشة ولا حاجة وريشة الأهلي هى بطولاته الكثيرة جدا في أفريقيا، وزي ما بنتكلم على الريشة اللي على راس ريال مدريد بنتكلم على الريشة اللي على راس الأهلي، والأهلي سيد القارة الأفريقية بلا منازع".