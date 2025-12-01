قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
رياضة

شوبير يعلق على بيان الأهلي لـ كاف بعد أحداث المغرب

علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق على الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي أمس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعد أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في المغرب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "خطاب الأهلي إمبارح للكاف، الحقيقة تعمدت أهدى شوية على موضوع الأهلي والجيش الملكي عشان كان فيه حالة على السوشيال ميديا والأخوة في المغرب هم أول من انتقدوا ما حدث في الملعب من بعض الجماهير".

وأضاف شوبير: "وهما في المغرب دائما متحمسين جدا فما حدث في مباراة الأهلي وقذف الزجاجات أمور مش لطيفة ولكن ناخد الموضوع كله على بعضه، أنت تم استقبالك في المغرب بصورة رائعة وتقدير كبير جدا للنادي الأهلي وحب واحترام",

وختم شوبير: "مع احترامي لكل الناس اللي بيكتب إن الأهلي فاكر نفسه على رأسه ريشة، ولا على راسه ريشة ولا حاجة وريشة الأهلي هى بطولاته الكثيرة جدا في أفريقيا، وزي ما بنتكلم على الريشة اللي على راس ريال مدريد بنتكلم على الريشة اللي على راس الأهلي، والأهلي سيد القارة الأفريقية بلا منازع".

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

