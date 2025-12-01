غموض مستقبل أحمد حمدي في التجديد للزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف اللاعب أحمد حمدي من التجديد لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “غموض مستقبل أحمد حمدي بشأن التجديد للزمالك ولم يحدث تواصل معه في الفترة الأخيرة”.

من جانب آخر، احتفل أحمد حمدي، لاعب نادي الزمالك، بعقد قرانه في مراسم بسيطة جمعت أفراد العائلة والمقربين، وسط أجواء يسودها الدفء والبهجة.

وشهد الحفل حضور عدد من أصدقاء العروسين، إلى جانب بعض زملاء اللاعب الذين حرصوا على مشاركته هذه اللحظة السعيدة وتقديم التهاني.

عقد قران أحمد حمدي

وجاء الاحتفال في إطار عائلي بعيدًا عن الأضواء، حيث فضل اللاعب أن يكون الحدث مقتصرًا على المحيطين به، معبّرًا عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في حياته.