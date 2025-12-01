شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع موهبة الأهلي حمزة عبدالكريم، في الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويهتم النادي الأهلي، بعرض برشلونة لنجم قطاع الناشئين ولا يوجد أزمة في المفاوضات.

وحسب المصدر، فإن النادي الأهلي يعلم جيدا أنه لن يكون هناك عرض مالي كبير لشراء الناشئ.

وأوضح المصدر : الأهلي سيشرط فقط قيمة إعادة البيع في المستقبل للاعب ، وهو ما سيكون محور المفاوضات بين الأهلي وفريق برشلونة.

وكشف أشرف بن عياد ، مراسل قنوات بي إن سبورت السابق والمقرب من نادي برشلونة، عن اقتراب الفريق الكتالوني لضم موهبة الأهلي .

وقال أشرف بن عياد ، عبر حسابه بتويتر : برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبدالكريم ، والنادي بالفعل تحرك في هذا الجانب.