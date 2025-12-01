الأزمة المالية تعرقل صفقة حامد حمدان مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الأسباب التي حالت دون حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك أنهى كل التفاصيل مع اللاعب، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بتروجت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، بالإضافة إلى اشتراط بتروجت الحصول على قيمة الصفقة نقدًا والتي تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة لإتمام الصفقة، مع التمسك بالحصول على خدمات اللاعب خاصة في ظل المنافسة القوية من أندية الأهلي وبيراميدز وأندية قطرية أخرى.

وكان حامد حمدان قريبًا من الانضمام للزمالك في بداية الموسم الجاري، إلا أن الصفقة توقفت، بسبب رفض إدارة بتروجت التفريط في اللاعب نظرًا لحاجة الفريق لخدماته بالتزامن مع رفض انتقال توفيق محمد ظهير أيسر الفريق البترولي إلى الأهلي.