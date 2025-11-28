ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، تغييرات في ترتيب مجموعة الزمالك؛ بعدما حقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

وأكد المصري البورسعيدي تفوقه في انطلاقة البطولة؛ بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليواصل نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي.

ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

جاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي:

المصري البورسعيدي – 6 نقاط

الزمالك – 3 نقاط

كايزر تشيفز – 0 نقاط

زيسكو – 0 نقاط

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة تُقام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت؛ ضمن مساعيه لتعزيز فرصه في التأهل.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مهم على زيسكو بهدف نظيف، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.