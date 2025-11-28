أثار رحيل الإعلامية هبة الزياد حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن وفاتها جاءت بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق عن معاناتها من أي مرض.

هذا الحدث المؤلم أعاد إلى الواجهة سؤالًا مهمًا: هل توجد أمراض خطيرة قد تتحرك داخل أجسادنا في صمت دون أن نلاحظ؟

خبراء وأطباء حذّروا من مجموعة من الأمراض تُعرف بـ"الأمراض الصامتة"، لأنها غالبًا لا تُظهر أعراضًا واضحة، وقد لا يكتشفها المصاب إلا بعد حدوث مضاعفات كبيرة أو تهديد مباشر للحياة.

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

وفي هذا التقرير، نعرض أخطر 6 أمراض صامتة يحذر منها الأطباء، والتي يمكن أن تصيب الشباب مثل الكبار دون علامات واضحة.

ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت”

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر الأمراض التي قد لا يشعر بها المريض لسنوات.

غياب الأعراض يجعل كثيرين يكتشفونه بالصدفة.

وقد يؤدي ـ دون سابق إنذار ـ إلى:

جلطة مفاجئة

فشل قلبي

نزيف في المخ

الأطباء يؤكدون أن قياس الضغط كل فترة، حتى لو كان الشخص بصحة جيدة، هو ضرورة وليس رفاهية.

انسداد الشرايين التاجية

يمكن لتراكم الدهون في شرايين القلب أن يتطور بصمت لسنوات دون أن يشعر المصاب إلا بإرهاق خفيف أو ضيق بسيط في النفس.

وقد تتحول هذه الحالة إلى:

أزمة قلبية

توقف مفاجئ للقلب

وهو ما يفسّر بعض حالات الوفاة غير المتوقعة لدى الأشخاص صغار السن.

السكري من النوع الثاني

من الأمراض التي تتطور ببطء شديد، ويكتشفه كثيرون فقط بعد حدوث مضاعفات مثل:

ضعف شديد في النظر

تنميل في الأطراف

ارتفاع مفاجئ في السكر

التهابات متكررة

بعض الأطباء يشددون على أهمية تحليل السكر مرة سنويًا لكل من تخطّى سن 25، خصوصًا إذا كان يعاني التوتر أو زيادة الوزن.

خلل الغدة الدرقية

سواء كان خمولًا أو فرط نشاط، يمكن أن يمر دون أعراض واضحة، أو تظهر أعراض مبهمة مثل:

إرهاق

صداع

تقلب وزن

توتر

نوم غير منتظم

وقد تؤدي اضطرابات الغدة إلى مشاكل قلبية إذا لم تُكتشف.

اضطرابات كهرباء القلب

أحد أكثر الأسباب الخفية للوفاة المفاجئة بين الشباب.

قد لا يشعر الشخص بأي ألم، فقط:

خفقان مفاجئ

دوخة بسيطة

إرهاق غير مبرر

لكنها حالات تستدعي فحصًا فوريًا لأنها قد تتطور بسرعة.

فقر الدم الشديد الأنيميا غير المُشخّصة

يظنه البعض مجرد إرهاق أو “دوخة من السهر”، لكنه قد يصل إلى:

هبوط حاد

تسارع في ضربات القلب

دوار وفقدان وعي

وتؤكد الدراسات أن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا بين الشباب.