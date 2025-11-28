قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية

أصوات تنبيه السائق
أصوات تنبيه السائق
عزة عاطف

تستعد منظمة Euro NCAP لإطلاق واحدة من أكبر مراجعاتها على الإطلاق لأنظمة التقييم، حيث تبدأ بروتوكولات 2026 الجديدة في إعادة تشكيل طريقة اختبار أنظمة الأمان في السيارات الحديثة، مع تركيز واضح على التخلص من صفّارات المساعدة المزعجة وتحسين سلامة الركاب وفرق الإنقاذ بعد الحوادث.

اختبارات أكثر واقعية وتركز على المستهلك

البروتوكولات الجديدة تتجه لتقييم السيارات بطريقة أقرب للقيادة الحقيقية، بدلًا من السيناريوهات النظرية. وستتضمن المعايير تحديثات للسيناريوهات الحركية، وجودة الحماية، وسلوك السيارة في مواقف الطوارئ اليومية.

تقييم جديد لأنظمة المساعدة على القيادة

اللافت في تحديثات 2026 هو تقييم أنظمة ADAS وفق ثلاثة محاور:

  • مدى فائدتها الفعلية
  • درجة الإزعاج والتنبيه المبالغ فيه
  • أداؤها في القيادة الواقعية


ويأتي هذا التغيير بعد شكاوى متزايدة من السائقين حول التحذيرات الصوتية والمرئية المزعجة التي أصبحت جزءًا ثابتًا من السيارات الحديثة. 

تهدف المنظمة إلى دفع الشركات لتطوير أنظمة أكثر هدوءًا وذكاءً وأقل تدخلًا.

شرط جديد للسيارات الكهربائية بعد الاصطدام

تشمل المعايير أيضًا قانونًا مهمًا يتعلق بسيارات EV، حيث تُلزم الاختبارات الجديدة بأن تبقى مقابض الأبواب الكهربائية قيد التشغيل بعد الحوادث، لضمان قدرة فرق الإنقاذ على الدخول إلى المقصورة بسرعة دون تعطيل الأنظمة الإلكترونية.

ثورة في معايير الأمان بحلول 2026

بهذه التحديثات، تؤكد Euro NCAP رغبتها في الانتقال من نظام تقييم يركز على الأرقام إلى آخر يهتم بتجارب المستخدمين الفعلية، ما يجعل السيارات القادمة أكثر أمانًا وراحة وأقل إزعاجًا.

أصوات تنبيه السائق سيارات كهربائية مقابض أبواب كهربائية Euro NCAP بروتوكولات 2026

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

كوبيلوت على واتساب

وداعا كوبيلوت على واتساب.. ما السبب وراء القرار المفاجئ من مايكروسوفت؟

جيب ريكون

الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

بويك

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

