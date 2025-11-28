قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
أخبار البلد

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشارك في المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية بالأردن

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، في أعمال المؤتمر والمعرض الثامن لجودة الرعاية الصحية، الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني HCAC بالتعاون مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبشعار: “المرضى دائمًا في قلب الاهتمام”، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

وشهد رئيس الهيئة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بحضور  صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات الصحية وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول إقليم شرق المتوسط والعالم،  إلى جانب المشاركة في عدد من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تناولت موضوعات محورية تضمنت جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والأنظمة الصحية الذكية، والاستدامة في المنشآت الصحية.

وخلال كلمته في الجلسة المتميزة بعنوان: “الرعاية الصحية الأولية المرنة: أساس التغطية الصحية الشاملة”، أكد الدكتور أحمد طه، أن الرعاية الأولية المرنة تمثل حجر الزاوية في بناء أنظمة صحية قوية وقادرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن  وصول الخدمات الصحية لكل مواطن بكفاءة وعدالة، وتعزز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات المستقبلية.

وأضاف أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت إنجازات ملموسة في مشروع التغطية الصحية الشاملة، شملت توسعا كبيرا في نطاق الخدمات الصحية، وتحسنا في جودة الرعاية وسلامة المرضى، ورفع كفاءة العاملين، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، إلى جانب التطبيق الفعال لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن GAHAR والمعتمدة دوليًا من ISQua، ما جعل التجربة المصرية نموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعزيز جودة الرعاية الصحية إقليميًا يعد أولوية استراتيجية لمصر، نظرًا للترابط العميق بين صحة الشعوب واستقرار المجتمعات، مؤكدًا أهمية التعاون العربي وتبادل الخبرات وتوحيد المعايير بما يتناسب مع خصوصية كل دولة، لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الصحية العالمية.

 أول مؤتمر إقليمي لـISQua في منطقة شرق المتوسط

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الهيئة بتنظيم المؤتمر الذي يعد أول مؤتمر إقليمي لـISQua في منطقة شرق المتوسط، ويشكل منصة دولية موحدة تجمع الخبراء والقيادات الصحية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن التجربة الأردنية في اعتماد الجودة تمثل نموذجًا متقدمًا في ضمان سلامة المرضى وتطوير الخدمات الصحية.

وفي إطار حرص “جهار” على تعزيز الشراكات الإقليمية وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الجودة والاعتماد، عقد الدكتور أحمد طه عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات القطاع الصحي الأردني، شملت لقاءً مع الدكتورة سلمى الجاعوني، الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني "HCAC" ، للاطلاع على التجربة الأردنية في الاعتماد الصحي وبحث آليات تبادل الخبرات، كما التقى الدكتورة رنا عبيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، حيث تم استعراض التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، ومناقشة دور نظم الاعتماد الوطنية في رفع مستوى سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية.

وعقد الدكتور أحمد طه، لقاءً ثنائيا مع الدكتور كارستن إنجل، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيةـISQua، لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر دولي موسع حول جودة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تستضيفه مصر العام القادم، إلى جانب بحث أفاق التعاون مع وفد مؤسسة Pathfinder International لتنفيذ مشروعات الأنظمة الصحية الخضراء، والاستفادة من شهادة التميز الأخضر والمستدام الصادرة عن GAHAR، بهدف تحسين الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وفي ذات السياق، شاركت GAHAR في الجلسة المتخصصة حول “تحديات ورؤى القوى العاملة الصحية” ضمن فعاليات المؤتمر، حيث قدم الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس الإدارة، رؤية "جهار" لبناء قوى عاملة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة، مؤكدًا أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة القائم على البيانات، وتعزيز التكامل بين التطور التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية بما يضمن أعلى مستويات الأداء والتنافسية.

إلى جانب استعراض التجربة المصرية كنموذج رائد في تطوير معايير الجودة وتحسين تجربة المريض، مؤكدا أن الاستثمار في القوى العاملة الصحية هو حجر الأساس لنجاح أي نظام صحي حديث ومستدام.

GAHAR الشرق الأوسط مصر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني HCAC التجربة الأردنية ISQua

