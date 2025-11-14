المؤتمر العالمي للسكان .. GAHAR : تعزيز ثقافة الجودة بالقطاع الصحي

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الجناح المخصص للهيئة ضمن فعاليات المعرض المقام على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة (PHDC’25)، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية لأجنحة الجهات المشاركة لمتابعة أحدث الابتكارات والتطبيقات الداعمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وخلال الزيارة، تعرف وزير الصحة والسكان على ما يقدمه جناح الهيئة من عروض تفاعلية ومبتكرة تبرز منظومة الاعتماد والجودة في المنشآت الصحية، وأحدث التقنيات والبرامج الرقمية التي تطبقها الهيئة لرفع كفاءة الأداء وضمان سلامة المرضى، بما يعكس تطور مفهوم الجودة في الرعاية الصحية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى شرح من الدكتور أحمد طه حول أهم إنجازات الهيئة في دعم تدريب الكوادر من أعضاء المهن الطبية علي تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية بهدف تحقيق الاعتماد وتحسين جودة خدماتها، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، ومنها منصة "GAHAR Virtual Hospital" التي تمثل نقلة نوعية في التدريب على التطبيق السليم للمعايير الصادرة عن الهيئة.

تعزيز ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد طه عن تقديره لاهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ودعمه المتواصل لجهود الهيئة في تعزيز ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن ما تحققه "جهار" من تطور في منظومة الاعتماد يأتي نتيجة تبني الدولة لرؤية واضحة تضع سلامة المرضى وجودة الخدمة في مقدمة الأولويات، الأمر الذي رسخ مكانة الهيئة دوليا باعتبارها إحدى الهيئات المعترف بها من" ISQua"

وتدعو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" جميع المهتمين بجودة الرعاية الصحية، من المتخصصين ومقدمي الخدمات الصحية وخبراء الجودة والاعتماد، إلى زيارة جناحها رقم B16، للتعرف عن قرب على أحدث نظم الجودة واعتماد المنشآت الصحية، والاطلاع على إجراءات الاعتماد التفصيلية وفق أدلة معايير GAHAR المعتمدة دوليا.