قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان .. GAHAR : تعزيز ثقافة الجودة بالقطاع الصحي

GAHAR
GAHAR
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الجناح المخصص للهيئة ضمن فعاليات المعرض المقام على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة  (PHDC’25)، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية لأجنحة الجهات المشاركة لمتابعة أحدث الابتكارات والتطبيقات الداعمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وخلال الزيارة، تعرف وزير الصحة والسكان على ما يقدمه جناح الهيئة من عروض تفاعلية ومبتكرة تبرز منظومة الاعتماد والجودة في المنشآت الصحية، وأحدث التقنيات والبرامج الرقمية التي تطبقها الهيئة لرفع كفاءة الأداء وضمان سلامة المرضى، بما يعكس تطور مفهوم الجودة في الرعاية الصحية في مصر وفقا لأحدث المعايير العالمية.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى شرح من الدكتور أحمد طه حول أهم إنجازات الهيئة في دعم تدريب الكوادر من أعضاء المهن الطبية علي تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية بهدف تحقيق الاعتماد وتحسين جودة خدماتها، وذلك من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة، ومنها منصة "GAHAR Virtual Hospital" التي تمثل نقلة نوعية في التدريب على التطبيق السليم للمعايير الصادرة عن الهيئة.

 تعزيز ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد طه عن تقديره لاهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ودعمه المتواصل لجهود الهيئة في تعزيز ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن ما تحققه "جهار" من تطور في منظومة الاعتماد يأتي نتيجة تبني الدولة لرؤية واضحة تضع سلامة المرضى وجودة الخدمة في مقدمة الأولويات، الأمر الذي رسخ مكانة الهيئة دوليا باعتبارها إحدى الهيئات المعترف بها من" ISQua"

وتدعو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" جميع المهتمين بجودة الرعاية الصحية، من المتخصصين ومقدمي الخدمات الصحية وخبراء الجودة والاعتماد، إلى زيارة جناحها رقم B16، للتعرف عن قرب على أحدث نظم الجودة واعتماد المنشآت الصحية، والاطلاع على إجراءات الاعتماد التفصيلية وفق أدلة معايير GAHAR المعتمدة دوليا.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR الهيئة العامة للاعتماد والرقابة PHDC’25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

السلم والثعبان ٢

إيرادات السينما أمس l تفوق السلم والثعبان والشاطر في المرتبة الأخيرة

حلقة نقاشية

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بالمسرح المكشوف

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد