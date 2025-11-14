قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حول الابتكار في القطاع الصحي

إتاحة الوصول إلى الابتكار في القطاع الصحي
إتاحة الوصول إلى الابتكار في القطاع الصحي
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «إتاحة الوصول إلى الابتكار في القطاع الصحي: تعزيز التشخيص والعلاج للأمراض النادرة والوراثية» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على تعزيز الابتكار في إدارة وتشخيص الأمراض النادرة والوراثية، مع التأكيد على دور نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في دعم الجهود الوطنية لتوفير العلاج وتحسين جودة حياة المرضى، كما استعرضت خطط الدول المشاركة في التشخيص والبحث العلمي، إلى جانب أبرز التجارب الدولية في الابتكار الصحي وإدارة هذه الأمراض، في إطار تطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة.

 أهمية الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات الصحية، أهمية الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية، التي نجحت في فحص أكثر من نصف مليون طفل على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى سعي الوزارة لتوسيع نطاق المبادرة، وزيادة أعداد الأطفال المشخصين مبكرًا، وبناء منظومة بيانات متكاملة (Ecosystem) تغطي جميع مراحل الأمراض الوراثية والنادرة، من فرص الإصابة إلى العلاج، لدعم اتخاذ القرار والسياسات الصحية المبنية على الدليل.

واختتم الدكتور محمد حساني الجلسة بتأكيد التزام الدولة المصرية بتعزيز قدراتها في هذا المجال، لضمان مستقبل صحي أفضل لكل طفل مصري.

في سياق متصل، أعلن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي ان  وجود  صندوق وطني لدعم الأمراض الوراثية والنادرة، يهدف إلى توفير تمويل مستدام للتشخيص والعلاج والبحث العلمي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يعزز تقديم رعاية متكاملة ومستدامة.

من جانبها، شددت الدكتورة ألكسندرا، المدير التنفيذي لشركة سانوفي، على أهمية التكامل الدولي بين الدول والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، لدعم الأطفال المصابين، وتعزيز التشخيص المبكر وتطوير العلاجات المبتكرة.

