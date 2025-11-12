برلماني: انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة تأكيد على أن الاستثمار في الإنسان جوهر التنمية

أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس إيمان الدولة المصرية الراسخ بأن الإنسان هو حجر الزاوية في أي تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار إدريس إلى أن التكامل بين الصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة يمثل رؤية عصرية تنتهجها الدولة المصرية، تضع المواطن في قلب السياسات العامة، وتربط بين الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في منظومة واحدة متكاملة ومتوازنة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا للنهج الذي أرساه الرئيس السيسي في جعل الملف الصحي أحد محاور القوة الناعمة لمصر، وأداة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات التنمية البشرية، مؤكدًا أن الاهتمام بالإنسان هو عنوان الجمهورية الجديدة.

ونوّه إدريس إلى أن من أبرز القضايا التي يفرضها الواقع المعاصر توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الصحة والتنمية، لما يمثله من فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات ودقة اتخاذ القرار وترشيد الموارد، فضلًا عن دعمه للبحث العلمي والتخطيط السكاني الذكي.

وشدد نائب رئيس حزب الحرية المصري على أهمية تحويل الرؤى المطروحة إلى سياسات تنفيذية ومشروعات واقعية قابلة للقياس والتقييم، تترجم شعار "الإنسان أولًا" إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري اليومية.