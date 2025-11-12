برلماني: انتظام العملية الانتخابية يجسد نضج التجربة الديمقراطية ووعي المصريين

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن انتظام العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار أيام التصويت، عكس صورة مشرفة للدولة المصرية الحديثة، وأبرز وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة في صناعة المستقبل، وتجسيد إرادته الحرة في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأشاد الجندي، في بيان له، بالدور الوطني والمسؤول الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدارت المشهد الانتخابي بكفاءة ومهنية عالية، من حيث التنظيم والإشراف والإدارة والمتابعة الدقيقة، بما ضمن سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما قدمته الهيئة من جهد يعكس حجم الخبرة المؤسسية التي وصلت إليها الدولة المصرية في إدارة الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة للمواطنين في صناديق الاقتراع، سواء من الرجال أو السيدات أو فئة الشباب، تؤكد أن المصريين يدركون تمامًا قيمة المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة ودعم مؤسساتها.

وأعرب الجندى عن تقديره لكافة الجهات المعنية والمؤسسات والوزارات الحكومية، على جهودهم في توفير الأجواء المناسبة للناخبين، بما ضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن هذا المشهد الانتخابي المتحضر هو ثمرة وعي المصريين ونتيجة مباشرة لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية تعبّر عن إرادة الشعب، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الجاد لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية وازدهارًا.