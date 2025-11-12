مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مجريات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، على مدار يومي الاقتراع، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية، وشبكة من المتابعين الميدانيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، والبالغ عددهم 400 متابع يغطون 14 محافظة كمرحلة أولى وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح" بإجمالي 70 دائرة، وقائمة واحدة وهي: "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 12 حزباً.

وشهدت الانتخابات خلال يومي التصويت (10 - 11 نوفمبر 2025) عددًا من الإيجابيات التي تؤكد وجود تقدم ملحوظ في إدارة العملية الانتخابية، ومن أبرزها:

انتظام فتح اللجان في مواعيدها دون تأخير، وتعاون كبير من المستشارين وأفراد الأمن مع الناخبين لتسهيل عملية التصويت.

التزام أغلب اللجان بعدم وجود دعاية انتخابية في محيطها، وهدوء الأجواء داخل وخارج مقار الاقتراع، كما ظهر في لجان محافظات بني سويف، الجيزة، أسيوط، قنا، والأقصر.

تعاون رؤساء اللجان وأعضاء الهيئات الإدارية داخل مراكز الاقتراع، فقد تم رصد تقديم تسهيلات واضحة لكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما رأته المنظمة تطورا إيجابيا في مراعاة البُعد الإنساني داخل العملية الانتخابية.

إقبال لافت من السيدات على لجان الاقتراع خلال اليوم الثاني، في مؤشر واضح على تنامي الوعي السياسي لدى المرأة المصرية، وتقديرها لدورها الحيوي في الشأن العام والمشاركة في صنع القرار.

تواجد قوافل طبية أمام عدد من مراكز اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للناخبين.

الالتزام بالنظام والانضباط داخل وخارج أغلب مقار الاقتراع، وهو ما ساهم في تحقيق انسيابية ملحوظة في دخول وخروج الناخبين، وضمان بيئة آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية.

كما رصدت فرق المنظمة بعض الملاحظات السلبية والمخالفات، والتي توزعت على عدد من المحافظات، وفقًا لما يلي:

رصد بعض حالات شراء الأصوات خارج نطاق بعض اللجان بمحافظة الأقصر (مركز إسنا)، فقام بعض الأشخاص بجمع بطاقات لسيدات مقابل مبالغ مالية.

تسجيل حالات تكدس وتدافع محدود في بعض اللجان نتيجة سوء تنظيم دخول الناخبين، كما حدث في مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمحافظة بني سويف.

استمرار بعض مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين من قبل مندوبي المرشحين في محيط بعض اللجان بمحافظة سوهاج.

انخفاض الإقبال النسبي للناخبين في عدد من المحافظات خلال اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول، خصوصًا في اللجان الحضرية

منع أحد متابعي المنظمة من أداء مهامه الرقابية من قبل أحد أفراد الأمن في إحدى اللجان

وأكدت المنظمة المصرية، أنه وفق الملاحظات الميدانية ونتائج المتابعة الواردة من غرفة العمليات المركزية، فإن إجراءات التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أجريت في أجواء اتسمت عمومًا بالنزاهة والتنظيم الجيد، دون أن تُسجّل أي مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

وأعرب المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن امتنانه للهيئة الوطنية للانتخابات، لما قدمته من تسهيلات أتاحت للمتابعين المحلين أداء مهام المتابعة بشكل فعّال، إضافة إلى التفاعل الإيجابي الذي أبدته الهيئة مع الملاحظات التي رفعتها المنظمة خلال فترة التصويت لاسيما في ظل الدور المستقل الذي تضطلع به الهيئة، وقدرتها علي البناء التراكمي عبر مختلف دورات التصويت السابقة.