لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية

عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مجريات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، على مدار يومي الاقتراع، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية، وشبكة من المتابعين الميدانيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، والبالغ عددهم 400 متابع يغطون 14 محافظة كمرحلة أولى وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح" بإجمالي 70 دائرة، وقائمة واحدة وهي: "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 12 حزباً.

وشهدت الانتخابات خلال يومي التصويت (10 - 11 نوفمبر 2025) عددًا من الإيجابيات التي تؤكد وجود تقدم ملحوظ في إدارة العملية الانتخابية، ومن أبرزها:

  • انتظام فتح اللجان في مواعيدها دون تأخير، وتعاون كبير من المستشارين وأفراد الأمن مع الناخبين لتسهيل عملية التصويت.
  • التزام أغلب اللجان بعدم وجود دعاية انتخابية في محيطها، وهدوء الأجواء داخل وخارج مقار الاقتراع، كما ظهر في لجان محافظات بني سويف، الجيزة، أسيوط، قنا، والأقصر.
  • تعاون رؤساء اللجان وأعضاء الهيئات الإدارية داخل مراكز الاقتراع، فقد تم رصد تقديم تسهيلات واضحة لكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما رأته المنظمة تطورا إيجابيا في مراعاة البُعد الإنساني داخل العملية الانتخابية.
  • إقبال لافت من السيدات على لجان الاقتراع خلال اليوم الثاني، في مؤشر واضح على تنامي الوعي السياسي لدى المرأة المصرية، وتقديرها لدورها الحيوي في الشأن العام والمشاركة في صنع القرار.
  • تواجد قوافل طبية أمام عدد من مراكز اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للناخبين.
  • الالتزام بالنظام والانضباط داخل وخارج أغلب مقار الاقتراع، وهو ما ساهم في تحقيق انسيابية ملحوظة في دخول وخروج الناخبين، وضمان بيئة آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية.

كما رصدت فرق المنظمة بعض الملاحظات السلبية والمخالفات، والتي توزعت على عدد من المحافظات، وفقًا لما يلي:

  • رصد بعض حالات شراء الأصوات خارج نطاق بعض اللجان بمحافظة الأقصر (مركز إسنا)، فقام بعض الأشخاص بجمع بطاقات لسيدات مقابل مبالغ مالية.
  • تسجيل حالات تكدس وتدافع محدود في بعض اللجان نتيجة سوء تنظيم دخول الناخبين، كما حدث في مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمحافظة بني سويف.
  • استمرار بعض مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين من قبل مندوبي المرشحين في محيط بعض اللجان بمحافظة سوهاج.
  • انخفاض الإقبال النسبي للناخبين في عدد من المحافظات خلال اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول، خصوصًا في اللجان الحضرية 
  • منع أحد متابعي المنظمة من أداء مهامه الرقابية من قبل أحد أفراد الأمن في إحدى اللجان

وأكدت المنظمة المصرية، أنه وفق الملاحظات الميدانية ونتائج المتابعة الواردة من غرفة العمليات المركزية، فإن إجراءات التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أجريت في أجواء اتسمت عمومًا بالنزاهة والتنظيم الجيد، دون أن تُسجّل أي مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.

وأعرب المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن امتنانه للهيئة الوطنية للانتخابات، لما قدمته من تسهيلات أتاحت للمتابعين المحلين أداء مهام المتابعة بشكل فعّال، إضافة إلى التفاعل الإيجابي الذي أبدته الهيئة مع الملاحظات التي رفعتها المنظمة خلال فترة التصويت لاسيما في ظل الدور المستقل الذي تضطلع به الهيئة، وقدرتها علي البناء التراكمي عبر مختلف دورات التصويت السابقة.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب عصام شيحة

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

