شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

تتسارع وتيرة العمل في واحد من أضخم مشروعات النقل الذكي في مصر، وهو الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمثل طفرة نوعية في ربط شرق القاهرة بغربها.

إليك التفاصيل الكاملة للمشروع ومراحل تنفيذه وفقاً لآخر التطورات:

المرحلة الأولى: من أكتوبر إلى قلب القاهرة القديمة

تعتبر هذه المرحلة "عمود الخريطة" للمشروع، حيث يتم تنفيذها بواسطة تحالف شركات وطنية مصرية (المقاولون العرب، أوراسكوم، كونكورد، بتروجيت، حسن علام).

* الطول: 19 كم.

* المحطات: 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية).

* المسار: يبدأ من حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بـ المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة (للربط مع الخط الثاني)، ثم محطة الملك الصالح (للربط مع الخط الأول)، وينتهي بمحطة الفسطاط.

* التنفيذ: يجري حالياً استخدام 4 ماكينات حفر عملاقة لشق نفقين (نفق لكل اتجاه).

خريطة التوسعات المستقبيلة (المراحل الثانية، الثالثة، والرابعة)

لا يتوقف الطموح عند الفسطاط، بل يمتد المشروع ليشمل:

* المرحلة الثانية (الفسطاط - القاهرة الجديدة): بطول 26.9 كم، لربط مناطق السيدة عائشة، مدينة نصر، وتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، وصولاً إلى التجمع الخامس.

* المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري): تهدف لخدمة الكثافة السكانية في قلب أكتوبر والربط مع مونوريل غرب النيل.

* المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة): تمتد لتصل إلى العاصمة الإدارية وتتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

لماذا يعد الخط الرابع "مشروعاً استراتيجياً"؟

* الربط الذكي: يربط لأول مرة مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو.

* خدمة مناطق التكدس: يمر بمناطق عالية الكثافة مثل (الهرم، فيصل، العمرانية، والجيزة).

* طاقة استيعابية هائلة: من المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتماله.

* النقل الأخضر: يأتي المشروع ضمن رؤية الدولة للتوسع في وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة تحت توجيهات القيادة السياسية.