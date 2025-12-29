بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

تصدر خبر رحيل مطرب المهرجانات دقدق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، و ذلك بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث عاني من أزمة صحية شديدة منذ فترة، حيث يُعد سرطان المخ من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، نظرًا لحساسية العضو المصاب وتأثيره المباشر على وظائف الجسم الحيوية، مثل الحركة، والذاكرة، والكلام، والرؤية.

لذا نعرض لك فى هذا التقرير أبرز الأعراض والاسباب التي قد ترافق هذا المرض وفقا لموقع هيلثي..

أعراض الاصابة بسرطان المخ..

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بشكل متكرر أو ملحوظ، فمن الأفضل عدم تأجيل استشارة الطبيب،الكشف المبكر قد يساعد في التشخيص والعلاج بشكل أكثر فعالية..

صداع متكرر يزداد سوءًا مع الوقت: إذا كنت تعاني من صداع مستمر لا يستجيب للمسكنات، خاصة إذا كان مصحوبًا بغثيان أو قيء، فقد يكون ذلك مؤشرًا خطيرًا.

مشاكل في الرؤية: ازدواجية النظر، فقدان الرؤية المحيطية، أو عدم وضوح الرؤية قد يكون من العلامات المرتبطة بسرطان المخ.

غثيان وقيء غير مبررين: خاصة إذا لم تكن هناك أسباب واضحة مثل التسمم الغذائي أو مشاكل الجهاز الهضمي.

ضعف أو تنميل تدريجي في الأطراف: الشعور بتنميل أو فقدان الإحساس في الذراعين أو الساقين قد يكون دليلاً على وجود ضغط على أعصاب المخ.

صعوبة في الكلام أو التوازن: إذا لاحظت تلعثمًا غير معتاد أو فقدانًا مفاجئًا في التوازن أثناء المشي، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ورم في الدماغ.

تغيرات مفاجئة في السلوك والشخصية: العصبية الزائدة، التغيرات المزاجية غير المبررة، أو مشاكل التركيز قد تكون علامة على اضطراب في وظائف الدماغ بسبب الورم.

نوبات تشنجية (صرع مفاجئ): إذا لم تكن لديك تاريخ سابق من الصرع وبدأت تعاني من نوبات تشنجية، فمن الضروري مراجعة الطبيب فورًا.



أسباب سرطان المخ..

يعتبر سرطان الدماغ هو كتلة أو نمو الخلايا الشاذة في الدماغ وهناك أنواع متعددة من سرطان المخ، وبعض منها تكون أورام المخ غير سرطانية حميدة، واخري سرطانية وتدعى خبيثة، الأمر الذي ينتج عنه أعراض سرطان المخ.

أسباب الإصابة

وفقا لموقع هيلث هناك أسباب عديدة لها علاقة بنشاه سرطان الدماغ منها عوامل وراثية معينة، التلوث البيئي، الإشعاعات، ومن أسباب الإصابة بمرض السرطان بالمخ التعرض لإشعاعات في منطقة الرأس وبعض العوامل الوراثية

يبدأ سرطان المخ،في أماكن أخرى من جسدكَ وينتشر إلى المخ فيما بعد (أورام مخية ثانوية، أو متنقلة)، وتختلف سرعة نمو سرطان المخ بصورة كبيرة؛ حيث يحدد معدل النمو وكذلك موضع ورم المخ ومدى تأثيره على وظيفة الجهاز العصبي.