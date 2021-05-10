نوع مهمل من الفواكه يحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ثمرة من البرتقال لصحتك فهو من أكثر الفواكه شعبية في جميع أنحاء العالم.ويمكن تناول البرتقال ليس فقط كوجبة خفيفة ولكن أيضًا كعنصر رئيسي في الوصفة في الأطباق المختلفة.

محاربة سرطان القولون

يعتبرالبرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي و ترتبط المستويات المعتدله من فيتامين سي بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون



نظام المناعة الصحي



فيتامين C مفيد للوقاية من نزلات البرد والوقاية من التهابات الأذن المتكررة.



يمنع تلف الجلد



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة. يمكن أن تساعدك برتقالة في اليوم على أن تبدو شابًا حتى في سن الخمسين!



يحافظ على ضغط الدم



البرتقال غني بفيتامينات B6 ، ويساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.



يتحكم في مستوى السكر في الدم



تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. علاوة على ذلك ، يحتوي البرتقال على سكريات بسيطة. يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام.



صحة العين الجيدة



البرتقال مصدر غني للكاروتينويد. يلعب فيتامين أ الموجود فيها دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العين. فيتامين (أ) مسؤول أيضًا عن منع التنكس الذكري المرتبط بالعمر ، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى العمى. كما أنه يساعد العيون على امتصاص الضوء.



الوقاية من الإمساك:



يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة أكبر.

