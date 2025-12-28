الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفًا على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، أسبوعيًا مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تحدث الشرنوبي عن عام 2025 قائلًا: "كانت سنة حلوة لكن دائمًا عندي طموحات ودائمًا أطمح للمزيد وسعيد بتطوري في المزيكا هذا العام".

ووجه إشادة لزملائه الذين لمعوا في 2025 بأعمالهم قائلًا:

"برافو في 2025 لعصام عمر، طه دسوقي، أحمد مالك، نور النبوي احمد غزي".

ومن النجمات ذكر شرنوبي: "برافو لأسماء جلال، هدى المفتي سلمى أبو ضيف، تارا عماد، هنا الزاهد".

على الصعيد الشخصي تمنى الشرنوبي أن يكون أكثر انضباطًا وأن يلتزم بتمارينه الرياضية والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي خصوصًا بعد تعرضه لحادث تسبب بإصابات في ظهره.

اضاف: "أنا عندي مشاكل في ظهري فا لازم دائمًا أفضل أتمرن وأعمل جلسات علاج طبيعي، عشان كده قررت أن أسلوب حياتي لازم يتغير".

تابع: "وضعت روتينًا لحياتي، أنام يوميًا في الثانية عشر بعد منتصف الليل، واستيقظ في الثامنة صباحًا وأحاول تناول الطعام الصحي".

كما أكد على أنه دائمًا يتبع قلبه وحدسه وقال: "أنا بحب أمشي ورا قلبي لو قلبي خايف من حاجة هرفضها، حتى لو التصوير بعد بكرة، وحصلت في 2019 اعتذرت عن فيلم كان من بطولتي قبل التصوير بأسبوع واحد فقط وبالفعل حتى الآن هذا المشروع لم يكتمل".

وعن ما تغير بشخصيته عقب مرور 10 سنوات قال:

"النضج وعدم الاندفاع، في يناير المقبل سأتم عامي الثلاثين لذا أشعر أن شخصيتي استقرت إلى حد كبير".

أما عن أكثر أغاني أعجبته في 2025 قال: "خطفوني لعمرو دياب والحب جاني لتووليت".

وروى موقفًا قديمًا حدث له مع كريم عبد العزيز، حينما كان طفلًا وألقى السلام على كريم الذي كان يبدو وكأنه غاضب من شيء ما، مما جعل الشرنوبي يغضب منه وقتها، حتى التقاه مجددًا بعدما أصبح فنانًا وتعرف على شخصيته الحقيقة ووجده إنسانًا رائعًا.

كما تحدث عن علاقته بالنجمة السورية أصالة قائلًا: أول أغنية قدمتها مع أصالة كانت مين فينا، وأول أغنية كتبت كلماتها كانت لأصالة أغنية أيها المواطن التي سمعها أنس نصري شقيق أصالة ثم أسمعها لها وقررت أن تغنيها على الفور.