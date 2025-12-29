زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تحقيق تقدم كبير في المحادثات التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق كامل بنسبة 100% بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، في خطوة وصفها بالمحورية نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب اجتماع ثنائي عقد في مقر إقامة ترامب بمارالاغو في ولاية فلوريدا، حيث أكد أن اللقاء أسفر عن “إنجازات عظيمة” على المستويين السياسي والأمني، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح زيلينسكي أن خطة السلام المكونة من 20 بندًا تم الاتفاق على نحو 90% من بنودها، فيما جرى اعتماد البعد العسكري للضمانات الأمنية بشكل كامل.

كما أشار إلى أن الضمانات الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا باتت شبه مكتملة، مع استمرار العمل على بعض التفاصيل الفنية والوثائق المصاحبة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الجانبين أوشكا على الانتهاء من خطة اقتصادية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأوكراني المتضرر بشدة جراء الحرب، مؤكدًا أنه تم أيضًا بحث تسلسل الخطوات اللاحقة لتنفيذ اتفاق السلام المحتمل.

وشدد زيلينسكي على أن الضمانات الأمنية تمثل “العنصر الأساسي” لأي تسوية نهائية، قائلاً إن الاتفاق على هذه الضمانات يُعد خطوة رئيسية لتحقيق سلام دائم واستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اتفق الرئيسان على مواصلة المحادثات خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستجتمع الفرق الفنية من الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على القضايا العالقة. كما أشار زيلينسكي إلى احتمال عقد اجتماع جديد، قد يكون في واشنطن، مطلع يناير المقبل.