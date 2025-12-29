الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور

في لقطة نالت إشادة واسعة، بادرت الجماهير الجزائرية إلى تنظيف مدرجات الملعب عقب نهاية مباراة منتخب بلادها أمام بوركينا فاسو، في تصرف حضاري يظهر وعي المشجع الجزائري وروحه الرياضية العالية.

وكان المنتخب الجزائري قد حسم تأهله إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وسجل قائد “الخضر” رياض محرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وعقب صافرة النهاية، حرصت الجماهير الجزائرية على جمع المخلفات وتنظيف المدرجات قبل مغادرة الملعب، في مشهد لقي تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه التصرفات تظهر الصورة الحقيقية للجمهور الجزائري داخل وخارج الملاعب.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن منتخبي بوركينا فاسو والسودان، ليضمن بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي سيواجه خلالها منتخب غينيا الاستوائية.