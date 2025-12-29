قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
توك شو

وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي

محمود محسن

أكد داوود أويس جامع، وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، أن الصومال ملتزم بالإطار القانوني والدستوري لديه مع وجود آليات تنظيمية للتعامل مع أي تحديات داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أن  الحكومة الصومالية تعتمد في تعاملها مع أي تهديد على السبل الدبلوماسية.

وقال داوود أويس جامع خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الحكومة الفيدرالية للصومال ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي الذي اعترف بسيادة أرض الصومال، مؤكدا أنه يعد  انتهاك واضح لسيادة الصومال.

وتابع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، أنه كان هناك دعم كبير من الدول اعضاء جامعة الدول العربية لتأكيد سيادة الصومال وسلامة أراضيها، ونحن ممتنون لهذا التأييد الدولي.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

