وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي

أكد داوود أويس جامع، وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، أن الصومال ملتزم بالإطار القانوني والدستوري لديه مع وجود آليات تنظيمية للتعامل مع أي تحديات داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية تعتمد في تعاملها مع أي تهديد على السبل الدبلوماسية.

وقال داوود أويس جامع خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الحكومة الفيدرالية للصومال ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي الذي اعترف بسيادة أرض الصومال، مؤكدا أنه يعد انتهاك واضح لسيادة الصومال.

وتابع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، أنه كان هناك دعم كبير من الدول اعضاء جامعة الدول العربية لتأكيد سيادة الصومال وسلامة أراضيها، ونحن ممتنون لهذا التأييد الدولي.