قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده أحرزت تقدماً في النقاشات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، معتبراً أن هذه الضمانات ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم في البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم كبير في مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الأطراف المعنية باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وقال ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كان “رائعاً”، وتركز على خطة السلام المقترحة، إضافة إلى مناقشات موسعة مع قادة أوروبيين. وأشار إلى وجود “قضية أو اثنتين شائكتين” لا تزالان عالقتين، أبرزها القضايا الإقليمية المتعلقة بالأراضي الأوكرانية.

والدور الأوروبي والضمانات الأمنية

أوضح الرئيس الأمريكي أن المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت إيجابية وأسفرت عن تقدم ملموس، مؤكداً أن أوروبا ستتحمل الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكشف ترامب عن مناقشات شملت دور روسيا في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو ستساهم في هذه العملية. كما أشار إلى وجود منافع اقتصادية كبيرة لأوكرانيا ضمن خطة السلام المقترحة، إضافة إلى بحث مسألة محطة زابوروجيا النووية وإمكانية إعادة تشغيلها بسرعة.

وأعلن ترامب تشكيل فريق عمل أمريكي خاص بالملف الأوكراني، يضم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينهم مبعوثون خاصون ووزيرا الخارجية والدفاع، إلى جانب مسؤولين آخرين.

واختتم ترمب تصريحاته بالتأكيد على أن كلاً من روسيا وأوكرانيا ترغبان في إنهاء الحرب، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس بوتين “جاد بشأن السلام”، وأن الفرصة الحالية قد تكون الأفضل للوصول إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ سنوات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضمانات الأمنية لأوكرانيا أوكرانيا إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لتوصيل الخدمة للمواطنين

حملات رقابية بالغربية

للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مكبرة على مطاعم المحلة

الصومال

مستشار قانون دولي: مصر على خط الدفاع الأول.. والاعتراف بصومالي لاند استهداف مباشر للأمن القومي العربي والأفريقي

بالصور

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد