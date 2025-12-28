قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

بسنت يوسف
بسنت يوسف
حياة عبد العزيز

كشفت خبيرة التاروت، بسنت يوسف عن توقعات مثيرة لعدد من نجوم الفن في عام 2026، مشيرة إلى أن العام الجديد يحمل تحولات كبيرة على المستويات المهنية والعاطفية والصحية لكبار الفنانين.

وأكدت خبيرة التاروت خلال لقائها ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر، أن 2026 سيكون عامًا مليئًا بالمفاجآت، خاصة لنجوم الصف الأول، حيث تتنوع التوقعات بين نجاحات فنية كبرى، واتفاقات جديدة، وتحسن صحي ملحوظ، إلى جانب تطورات عاطفية غير متوقعة.

 شيرين عبدالوهاب

أوضحت خبيرة التاروت أن الفنانة شيرين عبدالوهاب على موعد مع عام مختلف تمامًا، حيث تشهد حياتها في 2026 تغيرات مهمة وإيجابية، مع حظ جيد يرافقها طوال العام. 

وأضافت أن هناك اتفاقات وعقود جديدة في انتظارها، إلى جانب حفلات كبيرة تؤكد عودتها القوية للساحة الفنية.

أنغام

وفيما يخص الفنانة أنغام، أشارت إلى أنها ستتألق بشكل لافت خلال 2026، مؤكدة أن وضعها سيكون مستقرًا للغاية.

كما توقعت حدوث نقلة في أسلوبها ونوعية الأغاني التي تقدمها، ما يجعلها مرجعية فنية وليست مجرد مطربة ناجحة، إلى جانب سفرها المتكرر لإحياء حفلات داخل وخارج مصر.

عمرو دياب

أما عن الفنان عمرو دياب، فتوقعت خبيرة التاروت أن يعيش حالة من الراحة والاستقرار العاطفي في عام 2026، مع ظهور علاقة جديدة في حياته، مؤكدة أن هذه الحالة ليست موجودة حاليًا لكنها قريبة الحدوث.

لطيفة

وبشأن الفنانة لطيفة، أوضحت أن فرص الزواج قائمة في 2026، إلا أن الأمر متوقف على قرار شخصي منها مشيرة إلى وجود عروض مميزة لكنها لم تحسم موقفها منها حتى الآن.

 تامر حسني

وعن الحالة الصحية للفنان تامر حسني، أكدت خبيرة التاروت بسنت يوسف أن عام 2026 سيشهد تحسنًا تدريجيًا وملحوظًا في صحته، مع استعادة نشاطه وحيويته بشكل كامل.

منى زكي

واختتمت التوقعات بالحديث عن الفنانة منى زكي، مشيرة إلى أنها ستكون من أكثر النجمات تألقًا في 2026، مع مشروع فني مهم للغاية قد يكون إنتاجًا مشتركًا أو عملاً يتم تصويره خارج مصر، ما سيضعها في مكانة لم يكن يتوقعها الكثيرون.

بسنت يوسف توقعات الابراج 2026 شيرين عبد الوهاب انغام تامر حسني

