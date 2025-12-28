قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

تشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج قد تشهد خلال هذا العام تحولات إيجابية على الصعيدين المهني والعائلي، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الأوضاع المالية كما يُتوقع أن يزداد اهتمام مواليد هذه الأبراج بالجوانب الروحية والأنشطة الدينية، ما ينعكس على توازنهم النفسي واستقرارهم العام.

برج الحمل

مع تغيّر موقع كوكب عطارد، قد يحقق مواليد برج الحمل تقدمًا لافتًا في المسار الدراسي والمهني سيتمكنون من إنجاز المهام المطلوبة في مواعيدها، وقد تُسند إلى بعضهم مسؤوليات إضافية تعزز من مكانتهم في العمل. 

كما تلوح فرص جيدة للطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، خاصةً خارج البلاد على الصعيد الروحي، قد يزداد الانجذاب للأنشطة الدينية، وتشير التوقعات أيضًا إلى تحسن في الوضع المالي.

برج القوس

يعزز انتقال عطارد من القدرات الذهنية والفكرية لمواليد برج القوس، ويمنحهم حضورًا قويًا وقدرة لافتة على التأثير في الآخرين من خلال الحديث والتواصل ومن المتوقع أن تشهد مكانتهم الاجتماعية تطورًا ملحوظًا ماليًا، قد تظهر مصادر دخل جديدة، فيما تحقق الاستثمارات عوائد إيجابية خلال العام عائليًا، تسود أجواء من الانسجام، مع احتمالية التخطيط لرحلة أو نشاط ترفيهي يجمع أفراد الأسرة.

برج الدلو

قد يكون هذا العام مفصليًا لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني، حيث يُرجّح أن يحققوا نجاحات كبيرة مع تغيّر موقع عطارد. ويُتوقع أن يحصل رجال الأعمال على صفقات مربحة وفرص واعدة. 

كما يحظى مواليد الدلو بدعم قوي من الإخوة والأصدقاء، ما يساعدهم على تجاوز العديد من التحديات وتحقيق بعض الأمنيات المؤجلة وتشير التوقعات إلى زيادة محتملة في الدخل لدى عدد من مواليد هذا البرج.

الابراج توقعات الابراج برج الحمل توقعات الابراج 2026 توقعات برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

حريق محدود في مخلفات ببورسعيد دون خسائر

السيطرة على حريق محدود في مخلفات ببورسعيد دون خسائر| صور

تنفيذي الشرقية

بدء الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالشرقية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد عددا من المناطق ويقود حملة نظافة ورفع إشغالات

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد