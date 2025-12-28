3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

تشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج قد تشهد خلال هذا العام تحولات إيجابية على الصعيدين المهني والعائلي، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الأوضاع المالية كما يُتوقع أن يزداد اهتمام مواليد هذه الأبراج بالجوانب الروحية والأنشطة الدينية، ما ينعكس على توازنهم النفسي واستقرارهم العام.

برج الحمل

مع تغيّر موقع كوكب عطارد، قد يحقق مواليد برج الحمل تقدمًا لافتًا في المسار الدراسي والمهني سيتمكنون من إنجاز المهام المطلوبة في مواعيدها، وقد تُسند إلى بعضهم مسؤوليات إضافية تعزز من مكانتهم في العمل.

كما تلوح فرص جيدة للطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، خاصةً خارج البلاد على الصعيد الروحي، قد يزداد الانجذاب للأنشطة الدينية، وتشير التوقعات أيضًا إلى تحسن في الوضع المالي.

برج القوس

يعزز انتقال عطارد من القدرات الذهنية والفكرية لمواليد برج القوس، ويمنحهم حضورًا قويًا وقدرة لافتة على التأثير في الآخرين من خلال الحديث والتواصل ومن المتوقع أن تشهد مكانتهم الاجتماعية تطورًا ملحوظًا ماليًا، قد تظهر مصادر دخل جديدة، فيما تحقق الاستثمارات عوائد إيجابية خلال العام عائليًا، تسود أجواء من الانسجام، مع احتمالية التخطيط لرحلة أو نشاط ترفيهي يجمع أفراد الأسرة.

برج الدلو

قد يكون هذا العام مفصليًا لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني، حيث يُرجّح أن يحققوا نجاحات كبيرة مع تغيّر موقع عطارد. ويُتوقع أن يحصل رجال الأعمال على صفقات مربحة وفرص واعدة.

كما يحظى مواليد الدلو بدعم قوي من الإخوة والأصدقاء، ما يساعدهم على تجاوز العديد من التحديات وتحقيق بعض الأمنيات المؤجلة وتشير التوقعات إلى زيادة محتملة في الدخل لدى عدد من مواليد هذا البرج.