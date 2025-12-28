أبراج حياتها تتغير في نهاية عام 2025.. بدايات جديدة في انتظارك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
قبيل لقاء ترامب.. بوتين يُحذّر: روسيا ستستخدم القوة إذا رفضت أوكرانيا محادثات السلام
نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبراج حياتك تتغير في نهاية عام 2025.. بدايات جديدة في انتظارك

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

تحمل عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام أجواءً استثنائية لجميع الأبراج، حيث تمتزج روح الاحتفال بنهاية السنة مع تحولات داخلية غير متوقعة وتشير التوقعات الفلكية لنهاية عام 2025 مرحلة مليئة بالمراجعة الذاتية، والسعي نحو الاستقرار، والاستعداد لانطلاقة جديدة مع اقتراب العام الجديد.

خلال هذه الأيام، يدخل القمر مرحلة المحاق، وهي مرحلة ترتبط بالتجدد وإعادة النظر في التفاصيل المعتادة من زاوية مختلفة، في المقابل، يعزز وجود كوكب الزهرة في برج الجدي النزعة نحو الجدية في العلاقات، ويشجع على اتخاذ قرارات مصيرية، سواء على الصعيد العاطفي أو الشخصي. حتى التغييرات البسيطة داخل المنزل قد تحمل طاقة إيجابية وحظًا جيدًا.

التأثيرات الكوكبية

حسب موقع horoscope، تدفعك الحركة الفلكية في نهاية هذا الأسبوع إلى إعادة ترتيب أولوياتك والبحث عن مصادر جديدة للإلهام سيشعر كثيرون باندفاع ملحوظ في الطاقة، إلى جانب رغبة في كسر الروتين وتجربة مسارات مختلفة. وفي الوقت نفسه، يسلّط كوكب الزهرة الضوء على قيم الصدق والثقة، وأهمية الاستماع الحقيقي للشريك.

نصائح للأبراج في نهاية عام 2025

برج الحمل: التريث ضروري في هذه المرحلة امنح مشاعرك فرصة للظهور، فالهدوء سيساعدك على رؤية الأمور بوضوح أكبر.

برج الأسد: تشعر بدافع قوي لاتخاذ خطوات جريئة، الوقت مناسب للإفصاح عن رغباتك واحتضان التغيير دون تردد.

برج القوس: فرصة للتخلص من القيود التي أعاقت سعادتك سابقًا لا تسمح للسلبية بالتأثير عليك، فالفرص الجديدة قريبة.

برج الثور: لا تكتفِ بما حققته حتى الآن. أحلامك قابلة للتحقيق إذا واصلت المثابرة والسعي بثبات.

برج الجوزاء: تأجيل القرارات لم يعد خيارًا تحمّل مسؤولية اختياراتك، فآفاق جديدة تُفتح أمامك وتعتمد على عزيمتك.

برج الميزان: تحتاج إلى ترتيب أولوياتك وتحقيق توازن حقيقي بين العمل والحياة الشخصية.

برج الدلو: ستنجح في تجاوز مواقف معقدة وتشعر براحة أكبر دلّل نفسك ببعض المتع البسيطة، فهي تمهّد لحظ جيد في العام المقبل.

برج السرطان: طاقة إيجابية وحماس متجدد يدفعانك خطوة أقرب نحو أهدافك.

برج العقرب: حاول التخلي عن القلق وتجنب التوتر. الحلول ستأتي في وقتها إذا منحت الأمور مساحتها.

برج الحوت: تميل إلى التأمل في أحداث العام المنقضي، وتستقبل التحديات المقبلة بروح متفائلة، مستمتعًا بآخر أيام ديسمبر.

توقعات الابراج توقعات ابراج 2025 برج الحمل برج الدلو برج الدلو اليوم برج الجوزاء حظك اليوم

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟.. الإفتاء تجيب

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها على فراشك تصرف الشياطين وتمنع الأرق

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

