طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر، مؤكدًا أن البلاد تشهد أجواءً مضطربة نسبيًا، تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والليل.

الطقس شديد البرودة



وأوضح «فهيم» أن الطقس يكون شديد البرودة في الصباح مع تكون شبورة مائية كثيفة تمتد حتى الساعة 10:30 صباحًا، بينما يميل للدفء نسبيًا خلال ساعات النهار، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى ما بين 40 و45 كم/س، خاصة على السواحل الشمالية والدلتا.



وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 3.5 متر، فضلًا عن فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وبعض مناطق وسط الدلتا وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تقترب من 8 درجات مئوية ليلًا.

توصيات عاجلة



وفي هذا السياق، قدم «فهيم» عددًا من التوصيات العاجلة، أبرزها ضرورة توخي الحذر على الطرق، خاصة في فترات الشبورة، مع تقليل السرعات وتجنب السفر في الصباح الباكر إلا للضرورة القصوى.



وبالنسبة للمزارعين، شدد على تأجيل أعمال الري أو رش المبيدات صباح الغد في مناطق الوجه البحري، مع ضرورة تغطية الشتلات الحساسة خاصة الخضر الورقية، وإحكام غلق فتحات الصوب الزراعية خلال ذروة البرودة والرياح، إلى جانب تثبيت الشبك والسيران تحسبًا للهبات الهوائية القوية.

كما وجّه نصائح خاصة بالثروة الحيوانية والداجنة، تضمنت تدفئة الحظائر وتقليل تعرض الحيوانات لتيارات الهواء المباشرة، وزيادة فرشة الأرضيات، مع توفير الدفايات داخل عنابر الكتاكيت.

وللمزارع الشجرية والفاكهة، أوصى بتجنب الري الغزير والاكتفاء بريّات خفيفة نهارًا عند الضرورة، مع الامتناع عن التقليم أو إحداث جروح بالأنسجة النباتية خلال فترات البرودة الشديدة.

أما في المناطق الساحلية، فقد دعا الصيادين وأصحاب المراكب إلى توخي أقصى درجات الحذر، ويفضل تأجيل الصيد خلال فترات اضطراب الأمواج حفاظًا على السلامة.

حالة الطقس اليوم



ومن جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء، بينما تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشرقية.